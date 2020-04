REGALA UN UOVO SOSPESO

È un momento molto difficile per molte famiglie. Per questo abbiamo lanciato, in vista della Pasqua, l’iniziativa Uovo sospeso.

Nei supermercati che già hanno aderito alla spesa alimentare, potrete acquistare un Uovo di Pasqua in più e lasciarlo nel carrello solidale che troverete all’uscita. La nostra Protezione Civile saprà farlo arrivare ai bambini e alle bambine che potrebbero non averlo.

I supermercati dove è possibile donare: COOP Cerveteri in Via Paolo Borsellino, CARREFOUR in Largo A. Loreti n.2, CONAD in Largo Almunecar, Hurrà in Viale Manzoni, EUROSPIN in Via Fontana Morella, PAM lungo la Settevene Palo all’altezza dello svincolo autostradale, CARREFOUR Cerenova in Viale Fregene, TODIS in Via Aurelia, DECÒ lungo la Via Doganale e METÀ in Largo Claudio Monteverdi.

Sarà una Pasqua migliore, per chi riceve ma anche per chi dona.