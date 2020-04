Coronavirus, bozze del Decreto Scuola: “Nessun bocciato né rimandato”

Piano per la Maturità e la fine dell’anno scolastico è un decreto legge. Una bozza di decreto, e sarà approvata domenica prossima in Consiglio dei ministri. Come ha anticipato Repubblica, in via assolutamente eccezionale “e solo per l’anno scolastico 2019-2020”, tutti gli alunni e gli studenti italiani passano per decreto alla classe successiva, anche quelli con insufficienze registrate nel primo quadrimestre. Siano minime o siano gravi e su diverse materie. Non ci saranno bocciati né rimandati, in questa situazione eccezionale. Il decreto prevede recuperi degli apprendimenti a partire dal primo settembre 2020. L’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, anche per questo motivo, potrebbe slittare in avanti.