CANALE MONTERANO, APPROVATO IL BILANCIO 2020-2022: CONTI OK E NIENTE BOLLETTE FINO A GIUGNO

Riceviamo e pubblichiamo

Con una lunga sessione in videoconferenza è stato approvato nel pomeriggio dello scorso 30 marzo il Bilancio 2020-2022. Un bilancio che rafforza la solidità dell’ente e dà risposte concrete ai cittadini nella situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Coronavirus.

In seduta, ad illustrarne gli aspetti salienti è stato il Vice Sindaco Stefano Ciferri: “Un Bilancio – ha detto – che viene approvato prima del termine del 31 maggio 2020 stabilito dal Decreto Cura Italia per rendere pienamente operativo l’Ente in questo periodo di grave emergenza sanitaria che coinvolge direttamente anche la nostra comunità. Un Bilancio Previsionale che si fonda su tre importanti traguardi raggiunti dall’Amministrazione Comunale:

1. RADDOPPIO DEL FONDO DI CASSA INIZIALE al 1/01/2020 che arriva a quasi 1.600.000,00 euro di liquidità;

2. DRASTICA RIDUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, ovvero riduzione di oltre il 50% del fondo che ogni anno blocca le risorse del nostro Ente e penalizza la nostra capacità di spesa;

3. AUMENTO DI BEN TRE VOLTE DELLE RISORSE DESTINATE AD OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI.

Naturalmente il Bilancio presentato dovrà essere subito adeguato alla situazione emergenziale da epidemia di Covid-19 con alcune urgenti e successive variazioni.

La prima modifica sarà sottoposta nei prossimi giorni alla Giunta e permetterà di registrare nel Bilancio i contributi assegnati al nostro Comune dalla Protezione Civile Nazionale con ordinanza n. 658 del 29/03/2020 “Contributo di solidarietà alimentare” per € 29.846,20, dalla Regione Lazio per assistenza alle famiglie in situazioni di indigenza economica derivante da epidemia Covid-19 per € 16.247,71 ed in ultimo dal Distretto a favore di cittadini svantaggiati per € 3.500,00, per un totale di risorse assegnate pari ad € 49.593,91.”

“Grazie alla liquidità di cassa che abbiamo – conclude Ciferri – possiamo comunicare che fino a giugno nel nostro Comune, i pagamenti dei tributi locali, sono sospesi. Nessun ruolo verrà inviato. Ma non basta: è allo studio la predisposizione di uno specifico piano di facilitazioni che comprende l’introduzione di agevolazioni comunali per i contribuenti più colpiti dagli effetti economici del Covid-19. Provvedimenti sui quali reputo importante il coinvolgimento ed il contributo di tutti i consiglieri comunali, perché durante una emergenza così drammatica non esiste maggioranza e minoranza.”

“Abbiamo approvato un Bilancio che rende Canale un ente finanziariamente sano – conclude il Sindaco Alessandro Bettarelli – in un momento in cui i Comuni devono affrontare sfide impegnative con poche certezze e tanti dubbi. Ringrazio il Vice Sindaco Ciferri e l’Ufficio Finanziario per il ponderoso lavoro svolto. Il lavoro e le sfide che ci attendono nelle prossime settimane sono enormi, dovremo dare risposte concrete a cittadini preoccupati per la salute e la condizione economica, ma oggi siamo ottimisti, convinti che la comunità canalese saprà dare il meglio di sé anche in questa situazione così grave per la nostra nazione”.