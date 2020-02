Intitolazione della nostra sala teatro a Massimo Iaboni

Nell’ambito delle iniziative messe in atto dall’Istituto Comprensivo “Corrado Melone”, oggi venerdì 28

febbraio 2020, alle ore 10.00, si terrà la cerimonia di intitolazione della Sala Teatro della scuola a Massimo Iaboni.

Iaboni, una vita dedicata al cinema, è stato regista, fonico, operatore del doppiaggio, tecnico di produzione ed

organizzatore di eventi cinematografici che hanno avuto il merito di portare il cinema dove non c’erano più sale.

Massimo Iaboni ha collaborato alla registrazione sonora di famosissimi film quali: “La strada” di F. Fellini, “Senso”

di L. Visconti, “La grande guerra” di M. Monicelli, “Il Vangelo secondo Matteo” di P. P. Pasolini per citarne solo

alcuni. Per i suoi grandi meriti, Iaboni è stato premiato dal Consorzio Critici Cinematografici con la medaglia d’oro

“Una vita per il cinema”.

Interverranno il sindaco Alessandro Grando e gli assessori Lucia Cordeschi, Francesca Lazzeri e Marco

Milani, la delegata Alessandra Fattoruso. Saranno graditissimi ospiti le attrici Francesca Giuliano e Ines Nobili; gli

attori Massimo Bonetti, Andrea De Rosa, Lorenzo Renzi e Pierluigi Stella; il regista Gianni Leacche e il direttore di

produzione e fotografia Roberto Girometti, l’attore Tony Scarf e la coreografa Veronica Costea cui si aggiungeranno

i consiglieri del Consiglio di Istituto che unanimemente hanno votato la delibera ed in particolare l’ins. Concetta

Palermo promotrice dell’idea.

Si esibiranno con gli inni nazionale ed europeo, oltre che con musiche del maestro Ennio Morricone, gli alunni

dei docenti Anna Maria De Biasio e Francesco Maiuolo.

Si desidera qui riconoscere il merito ai ragazzi delle classi 2D (Del Pinto Camilla, Guarnacci Swamy, Lustrino

Mario, Pagliocca Chloe, Ruggiero Valentina) e 3E(Carli Alice, De Alessandris Sara, Sorge Damiano) che, guidati

dalla professoressa Vincenza Conti, hanno ideato i disegni per realizzare la targa commemorativa tra cui è stato

scelto quello di Swamy Guarnacci.

Un ringraziamento ai docenti Stefania Pascucci, Clementina Iazzetta, Alessandra Di Martino e Massimo

Malerba per avere lavorato alla predisposizione della sala.

La cerimonia andrà in diretta streaming sulla pagina Facebook della Scuola.

Riccardo Agresti