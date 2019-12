Bracciano: Due arresti e un maneggio multato

LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”

Compagnia di Bracciano

Comunicato Stampa

BRACCIANO (RM) – CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI.

DUE PERSONE ARRESTATE ED UN MANEGGIO MULTATO PER 5 EQUIDI PRIVI DI MICROCHIP

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio di competenza, predisposto dal Gruppo di Ostia, al fine di intensificare la percezione di sicurezza nei comuni prospicenti il lago. Al termine dei controlli due persone sono finite in manette, mentre 8 sono state denunciate a piede libero ed altre 4 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo quali assuntrici di droga.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma hanno arrestato un cittadino albanese, con precedenti, sorpreso a spacciare Hashish ad un acquirente del posto, nel centro storico del Comune.

A Castelnuovo di Porto, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino italiano, già sottoposto agli arresti domiciliari, poiché aveva reiteratamente violato le prescrizioni alla misura cautelare, a cui era sottoposto.

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, con l’ausilio dell’ASL locale e del Nucleo elicotteri CC di Roma Urbe, hanno effettuato nuovi controlli ai maneggi/aziende agricole, presenti sul territorio.

In particolare, sono state elevate contravvenzioni per un ammontare totale di circa euro 8.500 ad un maneggio, ove sono state riscontrate difformità sul registro di carico degli equidi e dei trattamenti farmacologici, nonché sui dati identificativi di 5 equidi, sprovvisti sia di microchip che di passaporto.

Nel corso dei controlli stradali, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 20 gr. di Marijuana, mentre tre cittadini romeni, pregiudicati per furto, sono stati deferiti perché trovati in possesso di arnesi da scasso

Inoltre, sono 4 le persone denunciate nell’arco notturno per “guida in stato di ebbrezza”.

Infine, 4 giovani italiani sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana. Per loro è scattata la sanzione amministrativa per “uso personale di sostanza stupefacente”.