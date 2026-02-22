𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 del Distretto sociosanitario RM 4.3 a Bracciano

Dal profilo facebook del sindaco di Bracciano

𝐕𝐢𝐚 𝐗𝐗 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

Non è “solo” un’inaugurazione: è un posto in più dove bussare quando la vita si complica.

Un punto di accesso vero: ascolto, orientamento, presa in carico. Un presidio vicino alle persone, per chi sta vivendo un momento difficile e ha bisogno di risposte, non di rimbalzi.

Dopo il 𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 abbiamo raccontato e presentato la 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐏𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐚̀: un lavoro di rete che prova a tenere insieme pezzi spesso dispersi, accompagnando le persone dall’emergenza fino al recupero dell’autonomia. I servizi già attivi:

➡️ 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞

➡️ 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭

➡️ 𝐒𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚

È stato anche un momento utile per fare il punto su risultati, partner e stato di avanzamento dei nuovi punti di accesso diffusi nei cinque Comuni del Distretto RM 4.3 (Comune Di Bracciano

#ComuneAnguillaraSabazia Comune di Trevignano Romano Comune di Manziana Informa Comune di Canale Monterano).

Un ringraziamento all’Ufficio di Piano, al Comitato Istituzionale del Distretto sociosanitario RM 4.3 e a tutto il Terzo Settore: Cooperative Associazionismo, Parrocchie, con cui stiamo progettando tutte le misure della Filiera Povertà.

Un passo in più verso una comunità che, ogni giorno, sceglie di non lasciare nessuno indietro.

Interventi dell’Assessore Massimo Guitarrini, dell’Assessore del Comune di Trevignano Romano Viola Catena e del dott.Stefano Perconti del Consorzio di Cooperative Sociali Lago di Bracciano.