“𝑳𝙚 𝙥𝒂𝙧𝒐𝙡𝒆 𝒇𝙤𝒏𝙙𝒂𝙢𝒆𝙣𝒕𝙖𝒍𝙞” di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗗𝗮𝗻𝗲́, presentato ad Anguillara

Comunicato stampa
l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi alla presentazione del libro “Le parole fondamentali”, di Marco Danè.
Dopo l’apprezzatissimo “La peste del linguaggio”, Marco Dané condurrà due nuovi incontri per riflettere insieme, adulti, ragazzi, studenti e docenti, sul significato profondo di alcune parole che sono l’ossatura del nostro vivere quotidiano. Un percorso che parte dalle definizioni della Treccani e arriva alla loro applicazione concreta, quotidiana.
Un’occasione preziosa di confronto intergenerazionale e ascolto reciproco, per ridare peso e responsabilità alle parole che usiamo ogni giorno.
Calendario degli incontri
– Venerdì 27 febbraio, ore 17.00
– Venerdì 6 marzo, ore 17.00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Ingresso libero