“𝑳𝙚 𝙥𝒂𝙧𝒐𝙡𝒆 𝒇𝙤𝒏𝙙𝒂𝙢𝒆𝙣𝒕𝙖𝒍𝙞” di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗗𝗮𝗻𝗲́, presentato ad Anguillara

Comunicato stampa

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi alla presentazione del libro “Le parole fondamentali”, di Marco Danè.

Dopo l’apprezzatissimo “La peste del linguaggio”, Marco Dané condurrà due nuovi incontri per riflettere insieme, adulti, ragazzi, studenti e docenti, sul significato profondo di alcune parole che sono l’ossatura del nostro vivere quotidiano. Un percorso che parte dalle definizioni della Treccani e arriva alla loro applicazione concreta, quotidiana.