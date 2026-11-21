Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Il 7 giugno del 1944, durante l’arrivo delle truppe alleate a Manziana, quattro militari statunitensi persero la vita in un’imboscata tedesca. Tra loro il primo tenente Eugene Steele, comandante del gruppo.
Ieri abbiamo avuto l’onore di accogliere Paul e Becky Steele, nipote del tenente Steele e sua moglie, arrivati dall’Indiana per rendere omaggio al proprio familiare.
Un incontro reso possibile anche grazie all’impegno di quanti, nel corso degli anni, hanno ricostruito questa pagina della storia manzianese e mantenuto vivo il legame con le famiglie dei caduti.
Un momento di memoria e raccoglimento che ci ricorda come il sacrificio di quegli uomini continui a unire comunità e generazioni.
Si ringraziano i concittadini che hanno reso possibile questo incontro e che hanno dimostrato disponibilità nell’organizzazione.
Manziana non dimentica.