Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Ieri abbiamo avuto l’onore di accogliere Paul e Becky Steele, nipote del tenente Steele e sua moglie, arrivati dall’Indiana per rendere omaggio al proprio familiare.

Un incontro reso possibile anche grazie all’impegno di quanti, nel corso degli anni, hanno ricostruito questa pagina della storia manzianese e mantenuto vivo il legame con le famiglie dei caduti.