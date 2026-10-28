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CANALE MONTERANO: CONTINUA IL PROGETTO “UN ULIVO PER I NUOVI NATI”

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Un ulivo per i nuovi nati

Dalla pagina Facebook del Comune

Anche per il 2026 il Comune di Canale Monterano ha confermato il progetto “un ulivo per i nuovi nati”, un’iniziativa simbolica per celebrare la vita e al tempo stesso per riflettere sul problema del crollo della natalità.
In questi giorni il delegato alla Protezione Civile, Joao Vitor Cersosimo, sta portando a termine la seconda tornata di consegne degli alberi di ulivo, da sempre simbolo di pace e rinascita.
Gli alberi saranno donati ai 23 bambini nati fino ad ottobre nel nostro comune, per i prossimi nascituri si provvederà alla consegna nei primi mesi del 2027.
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