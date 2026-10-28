BRACCIANO: FRAMMENTI DI SACRO – 3ª EDIZIONE

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Bracciano | 1 e 2 novembre 2026

Il Comune di Bracciano presenta la terza edizione di “Frammenti di Sacro”, un percorso di musica, parole e riflessione dedicato alla memoria e al ricordo.

Ore 18:00 | Teatro Delia Scala

RIMEMBRANZE & CONDOGLIANZE

Una lettura scenica da Tacito a Elias Canetti, ideata e diretta da Marco Ferri, con Raffaello Fusaro, voce e chitarra Brian Riente e la partecipazione straordinaria di Monica Ferri.