BRACCIANO: FRAMMENTI DI SACRO – 3ª EDIZIONE

Dalla pagina Facebook del Comune
Bracciano | 1 e 2 novembre 2026
Il Comune di Bracciano presenta la terza edizione di “Frammenti di Sacro”, un percorso di musica, parole e riflessione dedicato alla memoria e al ricordo.
DOMENICA 1 NOVEMBRE
Ore 11:00 | Cimitero Comunale di Bracciano
CONCERTO ASSORTO
Il Coro Polifonico di Bracciano, diretto dal M° Martina Paciotti, con il M° Andrea Bosso al pianoforte.
Ore 18:00 | Teatro Delia Scala
RIMEMBRANZE & CONDOGLIANZE
Una lettura scenica da Tacito a Elias Canetti, ideata e diretta da Marco Ferri, con Raffaello Fusaro, voce e chitarra Brian Riente e la partecipazione straordinaria di Monica Ferri.
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
Ore 11:00 | Cimitero Comunale di Bracciano
NOTE PER L’ANIMA – Musica per ricordare
Un concerto al pianoforte con Alessio Scailò, attraverso le composizioni di Bach, Einaudi, Yiruma, Satie, Sakamoto e altri grandi autori.
Vi aspettiamo!