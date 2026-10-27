“LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO”  Ad Anguillara Sabazia un convegno sulla violenza, la manipolazione e il controllo nelle relazioni

Comunicato stampa

Penelope Lazio ODV, Associazione dei familiari e degli amici delle persone scomparse con sede a Roma, sarà presente al convegno “La libertà sottratta, passo dopo passo” che si terrà il prossimo 29 novembre ad Anguillara Sabazia. Il convegno, organizzato dalla criminologa forense e socia di Penelope Lazio, Ilaria Morelli, presso la la Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, sarà incentrato sulla violenza psicologica, la manipolazione e il controllo nelle relazioni. Parteciperanno esperti delle scienze forensi, avvocati e criminologi, per un confronto interdisciplinare; interverranno anche il Vicepresidente di Penelope Lazio, Rocco Micale, criminologo investigativo e la consigliera Simona Buonocore, psicologa, in riferimento ai numerosi casi di scomparsa di cui si occupa Penelope ed alle nostre attività di ricerca sul territorio per le quali i temi affrontati risultano centrali. Riteniamo che l’occasione sia preziosa per un confronto diretto e professionale essendo l’evento liberamente aperto al pubblico, e doppiamente significativo per la presenza dei genitori di Federica Mangiapelo, vittima di femminicidio, un caso di cronaca ancora impresso nella memoria degli abitanti di Anguillara. Con la partecipazione del Presidente di Penelope Lazio, Laura Norma Barbieri.

Domenica 29 novembre 2026, alle ore 10:00, presso la Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, si terrà il convegno “La libertà sottratta, passo dopo passo”, ideato, organizzato e moderato da Ilaria Morelli, criminologa forense e grafologa forense.

L’incontro, gratuito e aperto alla cittadinanza, intende sensibilizzare sulle forme di violenza psicologica, manipolazione e controllo che possono instaurarsi progressivamente nelle relazioni, compromettendo la libertà e l’autonomia personale.

Attraverso il contributo di esperti di criminologia, psicologia, diritto e scienze forensi, saranno approfonditi i segnali di rischio e gli strumenti di prevenzione.

Interverranno: Stefano Callipo, Marina Baldi, Pierina Manca, Antonello Viola, Rocco Micale, Simona Buonocore, Loredana Petrone, Anna Maria Casale, Lea Verrino e Federica Di Pietrantonio.

Particolarmente significativa sarà la partecipazione di Luigi Mangiapelo e Rosella Salvatori, genitori di Federica Mangiapelo. La testimonianza del padre offrirà un momento di riflessione sul valore della memoria e sull’importanza della prevenzione.

Con la presenza della Presidente di Penelope Lazio OdV Laura Norma Barbieri.

È inoltre prevista la presenza di rappresentanze delle Forze dell’Ordine.

«Non vogliamo limitarci a parlare della violenza quando è già avvenuta, ma contribuire a riconoscerne le dinamiche prima che producano conseguenze irreversibili», sottolinea Ilaria Morelli.

Ingresso gratuito e aperto alla cittadinanza.

Informazioni sull’evento:

Domenica 29 novembre 2026, Sala comunale Ex Consorzio Agrario – Anguillara Sabazia (RM)

Accoglienza ore 9:30, inizio ore 10:00, conclusione prevista 13:30