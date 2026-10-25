Comunicato stampa
Ad Anguillara Sabazia un convegno interdisciplinare per riconoscere le dinamiche della violenza,
della manipolazione e del controllo nelle relazioni.
ANGUILLARA SABAZIA (RM), 15 ottobre 2026 – Domenica 29 novembre 2026, dalle ore 10:00, presso la
Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, si terrà il convegno “La libertà sottratta, passo
dopo passo”, un’iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza, ideata, organizzata e moderata da Ilaria
Morelli, criminologa forense e grafologa forense.
L’incontro nasce dall’esigenza di promuovere una maggiore consapevolezza sulle dinamiche relazionali
disfunzionali, sui comportamenti manipolativi e sulle diverse manifestazioni della violenza, con particolare
attenzione ai processi attraverso i quali il controllo e la limitazione dell’autonomia personale possono
instaurarsi progressivamente, fino a compromettere la libertà di scelta e di autodeterminazione.
Non sempre, infatti, la violenza si manifesta attraverso un’aggressione fisica immediatamente
riconoscibile. Talvolta assume forme meno evidenti, che possono tradursi in isolamento, svalutazione,
condizionamento psicologico, controllo e progressiva erosione dell’autonomia personale.
Riconoscere questi comportamenti prima che si consolidino rappresenta uno degli obiettivi centrali
dell’iniziativa.
Il convegno offrirà un confronto interdisciplinare tra criminologia, psicologia, diritto e scienze forensi,
attraverso il contributo di professionisti impegnati nello studio, nella prevenzione e nell’analisi delle
diverse forme di violenza.
Gli interventi
Interverranno:
• Stefano Callipo, psicologo clinico e giuridico, psicoterapeuta e presidente dell’Osservatorio Violenza e
Suicidio;
• Marina Baldi, genetista forense;
• Pierina Manca, avvocato cassazionista del Foro di Roma, socia di Penelope Lazio ODV;
• Antonello Viola, avvocato penalista, socio di Penelope Lazio ODV;
• Rocco Micale, criminologo investigativo e vicepresidente di Penelope Lazio ODV;
• Simona Buonocore, psicologa e consigliera di Penelope Lazio ODV;
• Loredana Petrone, psicologa;
• Anna Maria Casale, criminologa e psicologa;
• Lea Verrino, criminologa forense;
• Federica Di Pietrantonio, psicologa e criminologa forense;
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LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO | 29 NOVEMBRE 2026
La pluralità delle competenze consentirà di affrontare il fenomeno della violenza attraverso prospettive
differenti ma complementari, favorendo una lettura più approfondita dei comportamenti, delle dinamiche
relazionali e dei possibili segnali di rischio.
La testimonianza della famiglia Mangiapelo
Un momento di particolare significato umano sarà rappresentato dalla presenza di Luigi Mangiapelo e
Rosella Salvatori, genitori di Federica Mangiapelo, la giovane la cui morte ha profondamente segnato la
comunità e l’opinione pubblica.
Nel corso dell’incontro è previsto uno spazio dedicato alla testimonianza del padre, Luigi Mangiapelo, che
offrirà un’occasione di ascolto e riflessione sul valore della memoria, della consapevolezza e della
prevenzione.
La presenza dei genitori di Federica intende richiamare l’attenzione sulla dimensione umana della violenza
e sull’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime, affinché il confronto pubblico possa
contribuire a una maggiore responsabilità collettiva.
Istituzioni, prevenzione e responsabilità condivisa
L’iniziativa si svolgerà presso la Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, con il
coinvolgimento di professionisti, associazioni e rappresentanze istituzionali.
È prevista la presenza di rappresentanze delle Forze dell’Ordine e di realtà impegnate quotidianamente
nella sicurezza, nella tutela e nel sostegno alla comunità.
Il convegno intende promuovere una cultura della prevenzione fondata sulla conoscenza, sulla
collaborazione interdisciplinare e sulla capacità di riconoscere tempestivamente comportamenti
potenzialmente lesivi della libertà e della dignità personale.
Le parole dell’organizzatrice
«Dare il nome corretto ai comportamenti, prima ancora di dare un’etichetta alle persone: è da
questa convinzione che nasce il convegno.
La prevenzione richiede conoscenza, capacità di osservazione e strumenti per distinguere i segnali
concreti di controllo e sopraffazione dalle interpretazioni superficiali.
Non vogliamo limitarci a parlare della violenza quando è già avvenuta, ma contribuire a
riconoscerne le dinamiche prima che producano conseguenze irreversibili».
Ilaria Morelli
Criminologa forense e grafologa forense
Ideatrice, organizzatrice e moderatrice del convegno
Un incontro aperto alla cittadinanza
“La libertà sottratta, passo dopo passo” si propone come uno spazio di informazione, approfondimento e
dialogo, nella consapevolezza che la prevenzione della violenza non possa essere affidata a un’unica
disciplina, ma richieda competenze integrate, responsabilità condivisa e attenzione ai comportamenti.
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LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO | 29 NOVEMBRE 2026
L’obiettivo è offrire alla cittadinanza strumenti di conoscenza e riflessione, contribuendo a superare
stereotipi, semplificazioni e interpretazioni superficiali di fenomeni complessi.
Perché riconoscere una dinamica di controllo significa anche comprendere quando la libertà di una
persona comincia a essere progressivamente compromessa.
INFORMAZIONI SULL’EVENTO
Titolo: “La libertà sottratta, passo dopo passo”
Data: Domenica 29 novembre 2026
Accoglienza: Ore 9:30
Inizio del convegno: Ore 10:00
Conclusione prevista: Ore 13:30
Luogo: Sala comunale Ex Consorzio Agrario – Anguillara Sabazia (RM)
Ingresso: Gratuito, aperto alla cittadinanza
Ideazione, organizzazione e moderazione: Ilaria Morelli, criminologa forense e grafologa forense