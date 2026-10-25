HomeEventi

“LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO”

0
133

Comunicato stampa

Ad Anguillara Sabazia un convegno interdisciplinare per riconoscere le dinamiche della violenza,
della manipolazione e del controllo nelle relazioni.
ANGUILLARA SABAZIA (RM), 15 ottobre 2026 – Domenica 29 novembre 2026, dalle ore 10:00, presso la
Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, si terrà il convegno “La libertà sottratta, passo
dopo passo”, un’iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza, ideata, organizzata e moderata da Ilaria
Morelli, criminologa forense e grafologa forense.
L’incontro nasce dall’esigenza di promuovere una maggiore consapevolezza sulle dinamiche relazionali
disfunzionali, sui comportamenti manipolativi e sulle diverse manifestazioni della violenza, con particolare
attenzione ai processi attraverso i quali il controllo e la limitazione dell’autonomia personale possono
instaurarsi progressivamente, fino a compromettere la libertà di scelta e di autodeterminazione.
Non sempre, infatti, la violenza si manifesta attraverso un’aggressione fisica immediatamente
riconoscibile. Talvolta assume forme meno evidenti, che possono tradursi in isolamento, svalutazione,
condizionamento psicologico, controllo e progressiva erosione dell’autonomia personale.
Riconoscere questi comportamenti prima che si consolidino rappresenta uno degli obiettivi centrali
dell’iniziativa.
Il convegno offrirà un confronto interdisciplinare tra criminologia, psicologia, diritto e scienze forensi,
attraverso il contributo di professionisti impegnati nello studio, nella prevenzione e nell’analisi delle
diverse forme di violenza.
Gli interventi
Interverranno:
• Stefano Callipo, psicologo clinico e giuridico, psicoterapeuta e presidente dell’Osservatorio Violenza e
Suicidio;
• Marina Baldi, genetista forense;
• Pierina Manca, avvocato cassazionista del Foro di Roma, socia di Penelope Lazio ODV;
• Antonello Viola, avvocato penalista, socio di Penelope Lazio ODV;
• Rocco Micale, criminologo investigativo e vicepresidente di Penelope Lazio ODV;
• Simona Buonocore, psicologa e consigliera di Penelope Lazio ODV;
• Loredana Petrone, psicologa;
• Anna Maria Casale, criminologa e psicologa;
• Lea Verrino, criminologa forense;
• Federica Di Pietrantonio, psicologa e criminologa forense;
1
LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO | 29 NOVEMBRE 2026
La pluralità delle competenze consentirà di affrontare il fenomeno della violenza attraverso prospettive
differenti ma complementari, favorendo una lettura più approfondita dei comportamenti, delle dinamiche
relazionali e dei possibili segnali di rischio.
La testimonianza della famiglia Mangiapelo
Un momento di particolare significato umano sarà rappresentato dalla presenza di Luigi Mangiapelo e
Rosella Salvatori, genitori di Federica Mangiapelo, la giovane la cui morte ha profondamente segnato la
comunità e l’opinione pubblica.
Nel corso dell’incontro è previsto uno spazio dedicato alla testimonianza del padre, Luigi Mangiapelo, che
offrirà un’occasione di ascolto e riflessione sul valore della memoria, della consapevolezza e della
prevenzione.
La presenza dei genitori di Federica intende richiamare l’attenzione sulla dimensione umana della violenza
e sull’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime, affinché il confronto pubblico possa
contribuire a una maggiore responsabilità collettiva.
Istituzioni, prevenzione e responsabilità condivisa
L’iniziativa si svolgerà presso la Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, con il
coinvolgimento di professionisti, associazioni e rappresentanze istituzionali.
È prevista la presenza di rappresentanze delle Forze dell’Ordine e di realtà impegnate quotidianamente
nella sicurezza, nella tutela e nel sostegno alla comunità.
Il convegno intende promuovere una cultura della prevenzione fondata sulla conoscenza, sulla
collaborazione interdisciplinare e sulla capacità di riconoscere tempestivamente comportamenti
potenzialmente lesivi della libertà e della dignità personale.
Le parole dell’organizzatrice
«Dare il nome corretto ai comportamenti, prima ancora di dare un’etichetta alle persone: è da
questa convinzione che nasce il convegno.
La prevenzione richiede conoscenza, capacità di osservazione e strumenti per distinguere i segnali
concreti di controllo e sopraffazione dalle interpretazioni superficiali.
Non vogliamo limitarci a parlare della violenza quando è già avvenuta, ma contribuire a
riconoscerne le dinamiche prima che producano conseguenze irreversibili».
Ilaria Morelli
Criminologa forense e grafologa forense
Ideatrice, organizzatrice e moderatrice del convegno
Un incontro aperto alla cittadinanza
“La libertà sottratta, passo dopo passo” si propone come uno spazio di informazione, approfondimento e
dialogo, nella consapevolezza che la prevenzione della violenza non possa essere affidata a un’unica
disciplina, ma richieda competenze integrate, responsabilità condivisa e attenzione ai comportamenti.
2
LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO | 29 NOVEMBRE 2026
L’obiettivo è offrire alla cittadinanza strumenti di conoscenza e riflessione, contribuendo a superare
stereotipi, semplificazioni e interpretazioni superficiali di fenomeni complessi.
Perché riconoscere una dinamica di controllo significa anche comprendere quando la libertà di una
persona comincia a essere progressivamente compromessa.
INFORMAZIONI SULL’EVENTO
Titolo: “La libertà sottratta, passo dopo passo”
Data: Domenica 29 novembre 2026
Accoglienza: Ore 9:30
Inizio del convegno: Ore 10:00
Conclusione prevista: Ore 13:30
Luogo: Sala comunale Ex Consorzio Agrario – Anguillara Sabazia (RM)
Ingresso: Gratuito, aperto alla cittadinanza
Ideazione, organizzazione e moderazione: Ilaria Morelli, criminologa forense e grafologa forense

Articolo precedente
Alcune precisazioni della vice sindaca Fiorucci di Anguillara a proposito del comunicato diffuso dalle opposizioni
Articolo successivo
“Occhio ai Fantasmi”: Ladispoli riscopre Halloween

Ultimi articoli

Eventi

“Occhio ai Fantasmi”: Ladispoli riscopre Halloween

Politica

Alcune precisazioni della vice sindaca Fiorucci di Anguillara a proposito del comunicato diffuso dalle opposizioni

Politica

Sintesi del Consiglio Comunale di Anguillara, Giovedì 22 Ottobre.

Eventi

LECTURA DANTIS, “Il Canto XI del Paradiso

Eventi

NASCE L’HEALTH AND NUTRITION INTERNATIONAL OBSERVATORY – EUROMED (HNIOEUROMED): IL 30 OTTOBRE A BARI LA CERIMONIA INAUGURALE

Carica altri