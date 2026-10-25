Comunicato stampa

Ad Anguillara Sabazia un convegno interdisciplinare per riconoscere le dinamiche della violenza,

della manipolazione e del controllo nelle relazioni.

ANGUILLARA SABAZIA (RM), 15 ottobre 2026 – Domenica 29 novembre 2026, dalle ore 10:00, presso la

Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, si terrà il convegno “La libertà sottratta, passo

dopo passo”, un’iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza, ideata, organizzata e moderata da Ilaria

Morelli, criminologa forense e grafologa forense.

L’incontro nasce dall’esigenza di promuovere una maggiore consapevolezza sulle dinamiche relazionali

disfunzionali, sui comportamenti manipolativi e sulle diverse manifestazioni della violenza, con particolare

attenzione ai processi attraverso i quali il controllo e la limitazione dell’autonomia personale possono

instaurarsi progressivamente, fino a compromettere la libertà di scelta e di autodeterminazione.

Non sempre, infatti, la violenza si manifesta attraverso un’aggressione fisica immediatamente

riconoscibile. Talvolta assume forme meno evidenti, che possono tradursi in isolamento, svalutazione,

condizionamento psicologico, controllo e progressiva erosione dell’autonomia personale.

Riconoscere questi comportamenti prima che si consolidino rappresenta uno degli obiettivi centrali

dell’iniziativa.

Il convegno offrirà un confronto interdisciplinare tra criminologia, psicologia, diritto e scienze forensi,

attraverso il contributo di professionisti impegnati nello studio, nella prevenzione e nell’analisi delle

diverse forme di violenza.

Gli interventi

Interverranno:

• Stefano Callipo, psicologo clinico e giuridico, psicoterapeuta e presidente dell’Osservatorio Violenza e

Suicidio;

• Marina Baldi, genetista forense;

• Pierina Manca, avvocato cassazionista del Foro di Roma, socia di Penelope Lazio ODV;

• Antonello Viola, avvocato penalista, socio di Penelope Lazio ODV;

• Rocco Micale, criminologo investigativo e vicepresidente di Penelope Lazio ODV;

• Simona Buonocore, psicologa e consigliera di Penelope Lazio ODV;

• Loredana Petrone, psicologa;

• Anna Maria Casale, criminologa e psicologa;

• Lea Verrino, criminologa forense;

• Federica Di Pietrantonio, psicologa e criminologa forense;

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LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO | 29 NOVEMBRE 2026

La pluralità delle competenze consentirà di affrontare il fenomeno della violenza attraverso prospettive

differenti ma complementari, favorendo una lettura più approfondita dei comportamenti, delle dinamiche

relazionali e dei possibili segnali di rischio.

La testimonianza della famiglia Mangiapelo

Un momento di particolare significato umano sarà rappresentato dalla presenza di Luigi Mangiapelo e

Rosella Salvatori, genitori di Federica Mangiapelo, la giovane la cui morte ha profondamente segnato la

comunità e l’opinione pubblica.

Nel corso dell’incontro è previsto uno spazio dedicato alla testimonianza del padre, Luigi Mangiapelo, che

offrirà un’occasione di ascolto e riflessione sul valore della memoria, della consapevolezza e della

prevenzione.

La presenza dei genitori di Federica intende richiamare l’attenzione sulla dimensione umana della violenza

e sull’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime, affinché il confronto pubblico possa

contribuire a una maggiore responsabilità collettiva.

Istituzioni, prevenzione e responsabilità condivisa

L’iniziativa si svolgerà presso la Sala comunale Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, con il

coinvolgimento di professionisti, associazioni e rappresentanze istituzionali.

È prevista la presenza di rappresentanze delle Forze dell’Ordine e di realtà impegnate quotidianamente

nella sicurezza, nella tutela e nel sostegno alla comunità.

Il convegno intende promuovere una cultura della prevenzione fondata sulla conoscenza, sulla

collaborazione interdisciplinare e sulla capacità di riconoscere tempestivamente comportamenti

potenzialmente lesivi della libertà e della dignità personale.

Le parole dell’organizzatrice

«Dare il nome corretto ai comportamenti, prima ancora di dare un’etichetta alle persone: è da

questa convinzione che nasce il convegno.

La prevenzione richiede conoscenza, capacità di osservazione e strumenti per distinguere i segnali

concreti di controllo e sopraffazione dalle interpretazioni superficiali.

Non vogliamo limitarci a parlare della violenza quando è già avvenuta, ma contribuire a

riconoscerne le dinamiche prima che producano conseguenze irreversibili».

Ilaria Morelli

Criminologa forense e grafologa forense

Ideatrice, organizzatrice e moderatrice del convegno

Un incontro aperto alla cittadinanza

“La libertà sottratta, passo dopo passo” si propone come uno spazio di informazione, approfondimento e

dialogo, nella consapevolezza che la prevenzione della violenza non possa essere affidata a un’unica

disciplina, ma richieda competenze integrate, responsabilità condivisa e attenzione ai comportamenti.

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LA LIBERTÀ SOTTRATTA, PASSO DOPO PASSO | 29 NOVEMBRE 2026

L’obiettivo è offrire alla cittadinanza strumenti di conoscenza e riflessione, contribuendo a superare

stereotipi, semplificazioni e interpretazioni superficiali di fenomeni complessi.

Perché riconoscere una dinamica di controllo significa anche comprendere quando la libertà di una

persona comincia a essere progressivamente compromessa.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Titolo: “La libertà sottratta, passo dopo passo”

Data: Domenica 29 novembre 2026

Accoglienza: Ore 9:30

Inizio del convegno: Ore 10:00

Conclusione prevista: Ore 13:30

Luogo: Sala comunale Ex Consorzio Agrario – Anguillara Sabazia (RM)

Ingresso: Gratuito, aperto alla cittadinanza

Ideazione, organizzazione e moderazione: Ilaria Morelli, criminologa forense e grafologa forense