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Bracciano, torna “Castelli e Castagne”: ecco il programma!

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castelli e castagne

Dalla pagina Facebook del Comune

Il 24 e 25 ottobre vi aspettiamo in Piazza Mazzini, per l’ appuntamento con i sapori dell’autunno, la musica e la voglia di stare insieme!
SABATO 24 OTTOBRE
Dalle 15:00 – Caldarroste e vino
Ore 19:30 – Stand gastronomico Rione Monti
Ore 21:30 – Tornano i BardoMagno, ospiti speciali della serata con la loro musica!
DOMENICA 25 OTTOBRE
Ore 10:00 – Botanical Trekking con Camminare per Unire
Dalle 11:00 – Caldarroste e vino
Ore 12:30 – Stand gastronomico Rione Monti
A fare da cornice, il mercatino artigianale.
Evento organizzato da La Compagnia del Castello con il patrocinio e contributo del Comune di Bracciano.
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