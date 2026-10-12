SANITÀ, IMMIGRAZIONE E CRONACA AL CENTRO DI FILOROSSO

Comunicato stampa

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

La crisi della sanità pubblica, i femminicidi che continuano a interrogare il Paese, i grandi temi dell’attualità e i casi di cronaca che dividono l’opinione pubblica saranno al centro della nuova puntata di Filorosso, in onda martedì 13 ottobre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay con la conduzione di Antonino Monteleone.

La trasmissione aprirà con un focus dedicato alla sanità calabrese, tra liste d’attesa, carenza di personale e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. La sanità italiana è ancora per tutti? In studio il confronto tra Guido Bertolaso, medico chirurgo e assessore al Welfare della Regione Lombardia, e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE.

Nel corso della puntata spazio anche al tema dell’immigrazione: al centro del confronto il caso-Monfalcone e le classi sul territorio italiano a maggioranza di alunni stranieri. Dibattito in studio tra la giornalista e scrittrice Karima Moual e il giornalista Filippo Facci.

La puntata proporrà inoltre un focus sul caso Yara Gambirasio, tra analisi investigative e interrogativi che continuano ad alimentare il dibattito.

A seguire, un approfondimento sul femminicidio Guidi e sul tema della violenza di genere, con la partecipazione, tra gli altri, dell’avvocata penalista Solange Marchignoli, del magistrato Valerio De Gioia e della criminologa e psicologa forense Flaminia Bolzan.

Spazio anche al delitto di Chiara Poggi e al caso Garlasco, che continua a far discutere l’opinione pubblica.

In chiusura di puntata spazio alla vicenda di Elena Maraga, l’insegnante finita al centro delle cronache per la sua attività su OnlyFans. A discuterne con Elena Maraga in studio saranno Francesca Pascale, Malena e Paolo Brosio.