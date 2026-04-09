Comunicato stampa
Piccoli esploratori alla scoperta della città: una particolare caccia al tesoro
Per il prossimo sabato, 11 aprile, la Pro Loco cittadina ha organizzato un’attività ludico
educativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni: una caccia al tesoro urbana pensata per
avvicinare i più giovani alla scoperta della storia e del patrimonio cittadino.
L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 davanti alla ruota panoramica, punto di partenza
dell’iniziativa. I partecipanti saranno poi guidati in un percorso strutturato tra le vie del
centro, articolato in tappe e indizi che li condurranno alla scoperta di storie, curiosità, figure
storiche e monumenti, raccontate da una Guida dell’Associazione.
La prima tappa sarà presso il Forte Michelangelo, dove, in occasione della Giornata del
Mare, i bambini avranno l’opportunità di incontrare un rappresentante della Capitaneria di
Porto, che illustrerà le attività e il ruolo svolto sul territorio.
“L’iniziativa nasce da un’idea della socia Jessica, che ringrazio anche per la collaborazione.
L’intento della Pro Loco è quello di offrire ai più piccoli un’attività che attraverso il gioco e
l’esplorazione, possa stimolare l’interesse per la storia e la cultura, favorendo al contempo
il movimento, la socializzazione e l’apprendimento attivo – sostiene la Presidente Maria
Cristina Ciaffi – Sarà un’esperienza educativa per favorire la conoscenza della città in
modo interattivo e coinvolgente”
Al termine del percorso è previsto un momento conclusivo con la scoperta del “tesoro” e una golosa merenda presso Dolce & Salato di Patrizia Manunza.
Si consiglia un abbigliamento comodo e adeguato all’attività all’aperto. È inoltre richiesta la
presenza di almeno un adulto accompagnatore ogni tre bambini.
La partecipazione è su prenotazione obbligatoria al numero 347 6695182. I posti sono
limitati.