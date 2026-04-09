Comunicato stampa

Piccoli esploratori alla scoperta della città: una particolare caccia al tesoro

Per il prossimo sabato, 11 aprile, la Pro Loco cittadina ha organizzato un’attività ludico

educativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni: una caccia al tesoro urbana pensata per

avvicinare i più giovani alla scoperta della storia e del patrimonio cittadino.

L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 davanti alla ruota panoramica, punto di partenza

dell’iniziativa. I partecipanti saranno poi guidati in un percorso strutturato tra le vie del

centro, articolato in tappe e indizi che li condurranno alla scoperta di storie, curiosità, figure

storiche e monumenti, raccontate da una Guida dell’Associazione.

La prima tappa sarà presso il Forte Michelangelo, dove, in occasione della Giornata del

Mare, i bambini avranno l’opportunità di incontrare un rappresentante della Capitaneria di

Porto, che illustrerà le attività e il ruolo svolto sul territorio.

“L’iniziativa nasce da un’idea della socia Jessica, che ringrazio anche per la collaborazione.

L’intento della Pro Loco è quello di offrire ai più piccoli un’attività che attraverso il gioco e

l’esplorazione, possa stimolare l’interesse per la storia e la cultura, favorendo al contempo

il movimento, la socializzazione e l’apprendimento attivo – sostiene la Presidente Maria

Cristina Ciaffi – Sarà un’esperienza educativa per favorire la conoscenza della città in

modo interattivo e coinvolgente”

Al termine del percorso è previsto un momento conclusivo con la scoperta del “tesoro” e una golosa merenda presso Dolce & Salato di Patrizia Manunza.

Si consiglia un abbigliamento comodo e adeguato all’attività all’aperto. È inoltre richiesta la

presenza di almeno un adulto accompagnatore ogni tre bambini.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria al numero 347 6695182. I posti sono

limitati.