“𝐋𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢”, in biblioteca ad Aguillara

La settimana prossima (GIOVEDÌ 26) verrà recuperato l’incontro dell’iniziativa:“𝐋𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢”, 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐞́.

VI RICORDIAMO CHE OGNI INCONTRO È AUTONOMO; NON È NECESSARIO AVER PARTECIPATO AGLI ALTRI INCONTRI DELL’INIZIATIVA.

L’esperienza di dialogo e confronto tra Marco e Voi Utenti ha confermato quanto sia importante tornare a riflettere insieme sul significato profondo delle parole che strutturano le nostre relazioni quotidiane e il nostro modo di essere.

Giovedì 26 marzo, ore 17.00

Parole trattate: Libertà – Consapevolezza – Gentilezza

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”