20 Marzo, 2026
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“𝐋𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢”, in biblioteca ad Aguillara

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Le parole fondamentali alla biblioteca di Anguillara

Comunicato stampa

La settimana prossima (GIOVEDÌ 26) verrà recuperato l’incontro dell’iniziativa:
“𝐋𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢”, 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐞́.

VI RICORDIAMO CHE OGNI INCONTRO È AUTONOMO; NON È NECESSARIO AVER PARTECIPATO AGLI ALTRI INCONTRI DELL’INIZIATIVA.

L’esperienza di dialogo e confronto tra Marco e Voi Utenti ha confermato quanto sia importante tornare a riflettere insieme sul significato profondo delle parole che strutturano le nostre relazioni quotidiane e il nostro modo di essere.

Giovedì 26 marzo, ore 17.00
Parole trattate: Libertà – Consapevolezza – Gentilezza

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

BIBLIOTECA COMUNALE
‘ANGELA ZUCCONI’
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