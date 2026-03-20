“𝐋𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢”, in biblioteca ad Aguillara

Comunicato stampa
“𝐋𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢”, 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐞́.
VI RICORDIAMO CHE OGNI INCONTRO È AUTONOMO; NON È NECESSARIO AVER PARTECIPATO AGLI ALTRI INCONTRI DELL’INIZIATIVA.
L’esperienza di dialogo e confronto tra Marco e Voi Utenti ha confermato quanto sia importante tornare a riflettere insieme sul significato profondo delle parole che strutturano le nostre relazioni quotidiane e il nostro modo di essere.
Giovedì 26 marzo, ore 17.00
Parole trattate: Libertà – Consapevolezza – Gentilezza
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
–