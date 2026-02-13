BRACCIANO: 𝐕𝐈𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐃𝐈𝐀 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞.

Dal profilo Facebook del sindaco Crocicchi

È stata riaperta al transito veicolare Via Claudia. Permangono temporanee limitazioni al transito pedonale fino al completamento degli interventi di sistemazione del marciapiede, come previsto dalle prescrizioni tecniche e con limitazioni alla velocità fino agli interventi definitivi.

Abbiamo lavorato in sinergia per mettere in sicurezza, nel più breve tempo possibile, un tratto fondamentale per la viabilità cittadina, rimasta chiusa a seguito del fenomeno meteo eccezionale della scorsa settimana che aveva provocato frane e smottamenti. Sono stati effettuati gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle alberature e del terreno, cui seguiranno nelle prossime settimane le opere definitive.