BRACCIANO: 𝐕𝐈𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐃𝐈𝐀 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞.

Riaperta via Claudia a Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco Crocicchi

È stata riaperta al transito veicolare Via Claudia. Permangono temporanee limitazioni al transito pedonale fino al completamento degli interventi di sistemazione del marciapiede, come previsto dalle prescrizioni tecniche e con limitazioni alla velocità fino agli interventi definitivi.
Abbiamo lavorato in sinergia per mettere in sicurezza, nel più breve tempo possibile, un tratto fondamentale per la viabilità cittadina, rimasta chiusa a seguito del fenomeno meteo eccezionale della scorsa settimana che aveva provocato frane e smottamenti. Sono stati effettuati gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle alberature e del terreno, cui seguiranno nelle prossime settimane le opere definitive.
Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali, ai professionisti e alle ditte incaricate per l’impegno e la rapidità con cui hanno operato, consentendo la riapertura in tempi brevi, con menzione speciale al Comune di Manziana per la grande disponibilità e per la collaborazione offerta.
Un particolare ringraziamento alla Polizia Locale, alle Protezioni Civili per il prezioso supporto: Associazione Nazionale Carabinieri Bracciano
PROGETTO CIVICO ITALIA SBARCA SUL LAGO DI BRACCIANO: MICHELE CARDONE ADERISCE AL MOVIMENTO DI ALESSANDRO ONORATO

