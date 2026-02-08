8 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

LA COMUNITÀ DI ORIOLO SI STRINGE NEL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI MARCO

0
140
Marco Giampietro morto a Oriolo

Dal sito facebook del Comune di Oriolo

L’Amministrazione Comunale di Oriolo partecipa con profonda commozione al dolore per la tragica e improvvisa scomparsa di Marco Giampietro, una perdita che ferisce l’intera Comunità e lascia un vuoto difficile da colmare.
Marco è stato espressione autentica di vitalità, passione per la vita e amore per le relazioni umane. La sua presenza, il suo sorriso, la sua disponibilità sincera verso tutti lo hanno reso un punto di riferimento umano e amicale, capace di unire e di donare senza mai chiedere nulla in cambio.
In questo momento di indicibile sofferenza, il Comune di Oriolo desidera esprimere la propria più sentita e rispettosa vicinanza alla sua cara moglie Francesca e alla sua adorata mamma Maria, colpite da un dolore immenso, e a tutti i familiari, agli amici e a quanti oggi ne piangono la perdita.
L’intera Comunità si raccoglie in un silenzio carico di rispetto e memoria, affidando il ricordo di Marco al cuore di Oriolo, dove la sua luce, fatta di umanità e amicizia, continuerà a brillare come esempio e testimonianza di vita vissuta pienamente.
Articolo precedente
CARRI DI CARNEVALE DI BRACCIANO: RINVIATI CAUSA MALTEMPO
Articolo successivo
A Tolfa, impara l’arte della Catana – Seconda edizione

Ultimi articoli

Politica

La Città metropolitana di Roma Capitale avvia il percorso per la candidatura al Global Network of Learning Cities

Società

A Tolfa, impara l’arte della Catana – Seconda edizione

Eventi

CARRI DI CARNEVALE DI BRACCIANO: RINVIATI CAUSA MALTEMPO

Società

A CANALE MONTERANO IL CORSO PER DIVENTARE VOLONTARIO CRI

Primo piano

Italia dei Diritti De Pierro, Braccianese allagata e impercorribile come avevamo preventivato a quando i lavori?

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it