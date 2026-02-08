LA COMUNITÀ DI ORIOLO SI STRINGE NEL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI MARCO

Dal sito facebook del Comune di Oriolo

L’Amministrazione Comunale di Oriolo partecipa con profonda commozione al dolore per la tragica e improvvisa scomparsa di Marco Giampietro, una perdita che ferisce l’intera Comunità e lascia un vuoto difficile da colmare.

Marco è stato espressione autentica di vitalità, passione per la vita e amore per le relazioni umane. La sua presenza, il suo sorriso, la sua disponibilità sincera verso tutti lo hanno reso un punto di riferimento umano e amicale, capace di unire e di donare senza mai chiedere nulla in cambio.

In questo momento di indicibile sofferenza, il Comune di Oriolo desidera esprimere la propria più sentita e rispettosa vicinanza alla sua cara moglie Francesca e alla sua adorata mamma Maria, colpite da un dolore immenso, e a tutti i familiari, agli amici e a quanti oggi ne piangono la perdita.