2 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Il presepe vivente di Tarquinia accoglie i Re Magi a dorso di cammello

0
69
Tarquinia premiata al Blue Innovation lab

Riceviamo e pubblichiamo

Il 6 gennaio, alle 16,30, il corteo sfilerà nelle vie del centro storico per entrare nel monastero di Santa Lucia delle Benedettine
Tarquinia (VT), 2 gennaio 2026 – Il presepe vivente di Tarquinia si appresta a vivere il suo momento più suggestivo e atteso. Come da tradizione, martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, la rievocazione sarà aperta dall’arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, protagonisti di un corteo di grande impatto scenografico.
La sfilata partirà alle 16.30 da piazza Cavour e attraverserà corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi e via Lunga, per culminare con l’ingresso nel monastero di Santa Lucia delle Benedettine, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di spiritualità della città.
Complesso di altissimo valore storico, artistico e religioso, il monastero ospita la comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento e rappresenta una cornice unica, generalmente non accessibile al pubblico. Proprio qui, dalle 17 alle 19, la rievocazione accompagnerà i visitatori in un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume, restituendo atmosfere e tradizioni del passato. Il percorso sarà arricchito da spazi con assaggi di bruschette, vin brulé e formaggi, per un’esperienza che unisce cultura, gusto e convivialità.
La manifestazione è organizzata dall’Associazione Presepe Vivente Città di Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, a testimonianza di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e realtà associative del territorio.
Un ringraziamento particolare va alla comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento per la preziosa disponibilità e accoglienza. Le casse per l’acquisto dei biglietti, al costo di 5 euro per gli adulti e con
ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni, saranno attive in piazza Cavour e su viale Luigi Dasti.

Segreteria del Sindaco

Articolo precedente
Musica e colori per un Capodanno da record: trionfa la Rome Parade 2026 Svetlana Celli: «Eventi come questo valorizzano il patrimonio culturale»
Articolo successivo
ANNULAMENTO PRESEPE VIVENTE ANTICA MONTERANO

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it