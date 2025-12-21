21 Dicembre, 2025
Italia dei Diritti De Pierro, Andrea Vivarelli nuovo vice responsabile per l’Area del Lago di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo


Con una nota stampa il segretario provinciale romano IdD e responsabile per la Politica Interna Carlo Spinelli ufficializza la nomina di Andrea Vivarelli a vice responsabile territoriale proposta direttamente dal presidente del movimento Antonello De Pierro


Roma 21 dicembre 2025: Non si ferma la crescita politica del movimento Italia dei Diritti De Pierro che continua ad aggregare persone e a ricoprire le varie caselle dell’organigramma in questo caso dei comuni nella provincia di Roma.

E’ Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna IdD a ufficializzare la nomina di Andrea Vivarelli a vice responsabile per l’Area del Lago di Bracciano, un incarico che viene direttamente dal presidente del movimento Antonello De Pierro:” L’Area del Lago di Bracciano – ci dice Spinelli  – rappresenta uno snodo cruciale per l’Italia dei Diritti in quanto in uno dei comuni che si affacciano sul lago, e mi riferisco ad Anguillara Sabazia, l’IdD ha già annunciato la partecipazione alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del prossimo anno, con un proprio candidato a sindaco.

Il nuovo incarico all’interno del gruppo dell’Area del Lago di Bracciano che vede come responsabile Ylenia Massimi è stato affidato ad Andrea Vivarelli che diventa così un nuovo vice responsabile della zona andando ad affiancare Sandra Germogli, che è anche colei che è stata individuata come

