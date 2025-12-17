Riceviamo e pubblichiamo A ROMA “NATALE D’AUTORE” LA CENA DI SOLIDARIETÀ CHE UNISCE ELEGANZA, MUSICA, ARTE E CUORE PER END POLIO NOW

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE, ORE 20, CIRCOLO AERONAUTICA PONTE MILVIO

Si intitola “Natale d’autore”, la cena di solidarietà che unisce eleganza, musica, arte e cuore in favore di End Polio Now. Appuntamento giovedì 18 dicembre, alle ore 20, nei locali del Circolo dell’Aeronautica di Ponte Milvio.

Una serata che celebra il Natale attraverso la bellezza dell’arte, la forza della musica e l’impegno per la vita dei bambini del mondo. L’iniziativa è stata lanciata da Lucia Viscio, Governatore Nominato per il Distretto 2080 insieme al Rotary Club Roma Cassia, Roma Campidoglio, Roma Centenario e Roma Eur, per sostenere il progetto del Rotary International End Polio Now, la missione internazionale per le vaccinazioni contro la poliomielite.

Nel corso della serata, che vede la direzione artistica di Vanessa Foglia, gli ospiti saranno guidati in un’esperienza sensoriale raffinata: una cena d’autore accompagnata dalle emozioni del live show di Diego Trivellini e della sua Fisiorchestra, capace di intrecciare strumenti e sonorità in un viaggio musicale unico e avvolgente.

La serata sarà arricchita dalla suggestiva Tombolata Muta di Solidarietà, mimata da Giuseppe Gabriel, che interpreterà un poetico Charlie Chaplin in un gioco scenico divertente, elegante e pieno di cuore.

I proventi destinati alla raccolta fondi saranno devoluti al progetto del Rotary International End Polio Now. Il simbolo artistico della serata sarà il meraviglioso albero di Natale vivente firmato da Vanessa Foglia: una creazione scenografica che prenderà vita grazie ai movimenti armonici di una modella, regalando al pubblico un viaggio immersivo nel profumo e nella magia delle feste.

A rendere la serata straordinaria è la generosità di artisti che hanno scelto di donare le loro opere come atto d’amore per la causa End Polio Now, trasformando la loro creatività in un gesto concreto di cura e speranza. Si tratta del pittore Stefano Zampieri, della scrittrice Helene Blignaut, della decoratrice di elementi di arredo Francesca Romana Capizzi, della KM27 Photography, del pittore Antonio Panci, del pittore Paolo Mastrofabi, della ceramista Leda Amico e della stilista di moda e arti visive Vanessa Foglia. Le loro opere diventeranno premi speciali della tombolata: arte che non solo incanta, ma sostiene, ed è gesto, presenza, solidarietà.

“Natale d’Autore” è una promessa di bellezza e impegno. Una serata in cui ogni nota, ogni movimento, ogni opera d’arte renderanno il Natale un’esperienza indimenticabile di solidarietà, cultura, sentimenti, realizzata con il contributo artistico di Marco Calisse.