“Porta del pellegrino”, bilancio positivo per il progetto Cna: 360 partecipanti, 18 appuntamenti e 16 imprese coinvolte

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri il bilancio con il presidente della Camera di Commercio di Roma Tagliavanti e il sindaco Piendibene

Oltre 360 partecipanti tra turisti e pellegrini, 18 appuntamenti, 16 imprese del settore della produzione agroalimentare e della ristorazione coinvolte. E ancora: 3 professionisti del turismo, 2 interpreti LIS e 4 esperti visual e comunicazione. I numeri del progetto “La porta del pellegrino – Food and cultural experience” sono freddi, al contrario della partecipazione, che invece è stata caldissima.

Il bilancio dell’iniziativa della Cna, che ha visto come parten Slow Food Costa della Maremma Laziale, è stato illustrato ieri sera all’Hotel De La Ville di Civitavecchia nel corso dell’evento conclusivo, alla presenza del sindaco Marco Piendibene e del presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, insieme al presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia Alessio Gismondi, del segretario Attilio Lupidi, di Benedetta Sereni dell’area sviluppo impresa, e di Alessandro Ansidoni, portavoce di Slow Food Costa della Maremma laziale.

“La porta del pellegrino – Food and cultural experience”, oltre a valorizzare e far conoscere il territorio, le sue bellezze culturali e prelibatezze enogastronomiche, ha permesso anche la mappatura e il censimento dei prodotti con tanto di origine, ingredienti e tecniche di lavorazione, e il censimento delle imprese partecipanti delle aree coinvolte, ovvero Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Bracciano, Trevignano. È qui che si sono svolti gli incontri, supportati dalla realizzazione di un servizio fotografico professionale, della Guida del Pellegrino, di un mini sito web dedicato, della campagna “Cibo come Cultura”, grazie anche alla collaborazione con food influencer.

Alla fine, al di là dei numeri, i risultati sono stati notevoli: le imprese ne sono uscite rafforzate, avendo potuto contare su una maggiore visibilità turistica e culturale, anche attraverso un’ampia diffusione sui media locali.

E al termine della serata, c’è stato spazio anche per una degustazione guidata.

Le imprese del settore agroalimentare che hanno partecipato: Trattoria Sora Maria, Bajocco Enoteca del Mercato, Panificio Proietti, La Cantina del Cardinale, Azienda Agricola Poggio Felcioso, Azienda agricola biologica La Cardellina, Norcineria fratelli Orchi, Otto.Zero, Salotto Belvedere, Panificio La Bianca, Panificio Pistola, Azienda agrituristica Acquaranda, Ristorante Orsola , La Piazzetta, Cantina Cimaroli, Terre del Vejo.

Professionisti del turismo: Pamela Tour Guide, Antico Presente, Valeria Navarra.

Professionisti del visual e comunicazione: Studio Kikoki, Hydra Studio, Km0 Web Marketing, Chiara De Stefano Influencer Discoveryrome.

Interpreti LIS: Sabrina Faina, Ester Veruschi.

Prodotti censiti: caciofiore, tellina del litorale romano, norcineria dei monti della Tolfa, pesce del lago di Bracciano, pizza coperta civitavecchiese, pizza di Pasqua di Civitavecchia, “biscuttine” di Civitavecchia, carciofo di Campagnano, pane giallo di Allumiere, riccio di mare, acqua cotta, minestra di pesce, zuppa di pesce.