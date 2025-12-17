18 Dicembre, 2025
La Collettiva del Peppethefoxshow sbarca a Ladispoli: 70 artisti per la rassegna “Fate presto”

La scena culturale di Ladispoli si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo artistico e concettuale: la Collettiva del Peppethefoxshow, in programma domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il Centro d’Arte e Cultura “Paolo De Caro”, in via Settevene Palo 21.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli – Assessorato alla Cultura, rappresenta una tappa significativa di un progetto artistico nazionale che si distingue per la sua forte carica innovativa e per una visione libera e indipendente dell’arte contemporanea. Ideata da Peppe della Volpe, in arte Peppethefox, la rassegna si configura come un autentico atto di disobbedienza creativa contro la mercificazione dell’arte e le logiche che spesso ne sviliscono il valore profondo.
La collettiva, dal titolo “Fate presto”, è la manifestazione concreta di una filosofia artistica di rottura, che rimette al centro l’artista come vero protagonista del processo creativo. Non una semplice esposizione, ma un vero e proprio manifesto di libertà espressiva.

 

I protagonisti saranno 70 artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, una mappa viva e pulsante dell’arte indipendente contemporanea, uniti da una visione comune fatta di autenticità, sperimentazione e coraggio.

 

“Portare a Ladispoli una rassegna di questo respiro significa continuare a investire in una cultura viva, inclusiva e capace di interrogare il presente – dichiara l’Assessore alla Cultura, Margherita Frappa –. Il patrocinio dell’Amministrazione comunale testimonia la volontà di sostenere progetti che valorizzano l’arte come spazio di libertà, confronto e crescita collettiva”.

 

L’appuntamento di Ladispoli è dunque un invito a partecipare non solo a una mostra, ma a un’esperienza culturale forte, identitaria e profondamente contemporanea.

 

Vernissage: domenica 21 dicembre 2025, ore 18:00
Sede: Centro d’Arte e Cultura “Paolo De Caro” – Via Settevene Palo 21, Ladispoli (RM)
