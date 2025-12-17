18 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSalute

ASL ROMA 4: AMBULATORIO REUMATOLOGICO INCREMENTO DELLE ORE SPECIALISTICHE DA GENNAIO 2026

0
109
informazione e casistiche dalla ASL RM 4

Riceviamo e pubblichiamo

 In riferimento alle segnalazioni pervenute dagli utenti attraverso la pagina Facebook aziendale e riprese nell’articolo pubblicato il 16 dicembre 2025 da laprovinciacv.it, il Direttore Sanitario della ASL Roma 4, dottoressa Cristiana Bianchini, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
“Con riferimento alla posizione del dottor Conforti, si precisa che a partire dal mese di gennaio è già stato disposto un incremento delle ore di attività. È tuttavia importante chiarire che il dottor Conforti non è l’unico reumatologo operante sul territorio: l’ambulatorio reumatologico della ASL Roma 4 dispone complessivamente di quattro specialisti, di cui tre attivi nel Distretto 1 e uno nei Distretti 3 e 4, assicurando continuità e qualità dell’assistenza. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento dei piani terapeutici può essere effettuato da tutti gli specialisti reumatologi e non esclusivamente dal medico che ha redatto la prescrizione iniziale”
“Siamo lieti di constatare l’apprezzamento espresso nei confronti dei nostri specialisti, e per noi rappresenta un valore aggiunto significativo. La Direzione Sanitaria continuerà a monitorare attentamente la situazione, confermando il proprio impegno nel potenziamento dei servizi e nel garantire un’assistenza sempre più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini”.
Articolo precedente
Agevolazioni Tarip a Cerveteri: online l’avviso per l’esenzione dal pagamento del tributo per le famiglie in difficoltà economica
Articolo successivo
Di Cola (Cgil): sottoscritto accordo con la Regione Lazio sul fondo “Taglia tasse”

Ultimi articoli

Eventi

Bracciano: festa di Natale del doposcuola

Società

SCUOLA, TORQUATI – MARCHISIO (MUN.XV): “CON “I BAMBINI CI VEDONO BELLO” INTERVENTI SU ESTERNI SCUOLE DEL TERRITORIO”

Politica

Di Cola (Cgil): sottoscritto accordo con la Regione Lazio sul fondo “Taglia tasse”

Società

Agevolazioni Tarip a Cerveteri: online l’avviso per l’esenzione dal pagamento del tributo per le famiglie in difficoltà economica

Società

“Porta del pellegrino”, bilancio positivo per il progetto Cna: 360 partecipanti, 18 appuntamenti e 16 imprese coinvolte

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it