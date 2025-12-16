16 Dicembre, 2025
ROMA. AZIONE: BENE APERTURA STAZIONI-MUSEO METRO C, PASSO STORICO PER MOBILITÀ SOSTENIBILE

Riceviamo e pubblichiamo

“Oggi la nostra città festeggia un traguardo fondamentale: l’apertura di stazioni-museo della metro C, Colosseo-Fori Imperiali e Porta Metronia. Non si tratta solo di un’opera infrastrutturale, ma di un investimento strategico per il futuro di Roma che migliorerà la connessione tra centro storico e Roma Est, ridurrà il traffico su gomma e contribuirà alla qualità dell’aria.

È un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione nel promuovere trasporti pubblici sicuri, sostenibili e all’altezza delle grandi capitali europee, ma anche per dimostrare che Roma guarda avanti. Con la Metro C, infatti, la città si conferma protagonista di una visione che mette al centro innovazione, accessibilità e rispetto per l’ambiente.

Auspichiamo ora che il Parlamento metta mano ai tagli di Salvini sul prolungamento della metro C che sarebbero deleteri”. Così in una nota Alessio D’Amato, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, rispettivamente consigliere regionale e segretario di Azione, capogruppo e consigliere di Azione in Campidoglio.

