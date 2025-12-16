Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore “Luce nella notte Santa”: un recital corale sul mistero della Natività per la regia di Agostino De Angelis

Si riceve e si pubblica

“Luce nella notte Santa” è un recital corale, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, che sabato 20 Dicembre 2025 alle ore 21.00 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri, accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso e contemplativo nel cuore del Natale, dove parola, musica e canto si intrecciano per raccontare il mistero della Natività. Un percorso artistico e spirituale che invita all’ascolto, al silenzio interiore e alla riscoperta del significato più profondo della nascita di Cristo, ben accolto dalla sensibilità del parroco Don Gianni Sangiorgio e dalla comunità parrocchiale coordinata per l’occasione da Christian Proietti.

La parte recitata da parte dello stesso De Angelis con i lettori della comunità parrocchiale: Elsie Papi, Patrizia Paoletti, Gigliola Ricci, Alessandra Magrelli, Decio Bagni, Renato Arseni, Roberta Lautizi, Elio Lucci, Rossella Travagliati, Noemi Crimi, Rosella Possenti, Maria Gnazi e la partecipazione degli alunni dell’I.C. Cena con la maestra Lia Auciello e la professoressa Ilaria Dall’Acqua, costituirà l’asse portante dell’opera: attraverso testi poetici e meditativi, la narrazione si sofferma sul tema della luce che irrompe nella notte, simbolo di speranza, redenzione e amore. Le parole evocano l’attesa, il cammino, lo stupore davanti a un evento che cambia la storia dell’umanità, mettendo al centro il mistero di un Dio che si fa bambino, fragile e vicino all’uomo.

A dialogare con la recitazione sarà il coro, composto dai cori delle Parrocchie di Santa Maria Maggiore, Santissima Trinità, Santuario Nostra Signora di Ceri, Sant’Eugenio a I Terzi diretti dal M° Alessio Piantadosi, che darà voce alle emozioni e amplificherà il messaggio attraverso canti spirituali e natalizi e la partecipazione straordinaria del soprano Elena Danusia.

Le melodie, ora solenni ora intime, saranno eseguite dal M° Michelina Saggese al pianoforte con accompagnamento all’organo di Christian Proietti e la partecipazione della Caere Wood Orchestra diretta dal M° Amedeo Ricci che creeranno un tessuto sonoro capace di sostenere e arricchire il racconto, alternando momenti di gioiosa esultanza a passaggi di profonda contemplazione. I brani natalizi tradizionali si affiancheranno a composizioni di carattere spirituale, offrendo un repertorio che parla al cuore e alla memoria collettiva.

“Luce nella notte Santa” non sarà solo un concerto di canto, racconto, immagini e video proiezioni curate da Desirée Arlotta, ma un’esperienza condivisa, in cui il pubblico sarà invitato a lasciarsi avvolgere da parole e armonie. È un’occasione per fermarsi, ascoltare e riflettere, riscoprendo il valore del Natale come tempo di luce che vince le tenebre, di pace che nasce nel silenzio, di speranza che si rinnova.

In questo intreccio di recitazione e canto, il recital organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron in collaborazione con la comunità parrocchiale e il patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, diventa preghiera, racconto e annuncio, capace di parlare a credenti e non, unendo arte e spiritualità in un unico, suggestivo abbraccio.