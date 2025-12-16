“Natale dei Bambini in Piazza Rossellini” – Ladispoli si illumina di Magia

Riceviamo e pubblichiamo

La città di Ladispoli si prepara a vivere un momento di festa e meraviglia con l’evento “Natale dei Bambini in Piazza”, una serie di eventi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie all’insegna della magia e della condivisione.

L’iniziativa si terrà in Piazza Rossellini tutti i weekend di Dicembre fino al 6 Gennaio, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti, musica festosa e tanti spettacoli di magia.

I bimbi potranno incontrare il vero Babbo Natale e avere la possibilità di consegnare la letterina, avere in dono palloncini, fare un truccabimbi, incontrare le mascotte dei loro cartoni preferiti e ballare con gli elfetti.

Si potrà assistere a spettacoli di animazione e magia.

L’evento è organizzato da REGIA EVENTI, con il patrocinio del Comune di Ladispoli, con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione gioiosa che coinvolgano l’intera comunità.

«Vogliamo regalare ai bambini un’esperienza unica, fatta di emozioni semplici e autentiche, nel clima caloroso che solo il Natale sa offrire», fanno sapere dell’Amministrazione comunale.

Vi aspettiamo numerosi!

Ufficio Stampa Comune di Ladispoli