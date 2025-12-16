16 Dicembre, 2025
Lingua dei Segni, a Cerveteri il progetto “E-Lisir”:tablet interattivi per persone sorde negli uffici comunali

Comune di Cerveteri, servizio Elisir

Si riceve e si pubblica

Venerdì 19 dicembre la conferenza stampa di presentazione del progetto con la presenza dell’Assessore Regionale Massimiliano Maselli. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Progetto che garantisce una maggiore accessibilità ai servizi dell’Ente”. A volere il progetto anche a Cerveteri, l’Assessore Manuele Parroccini

Sette nuovi tablet che consentiranno al personale dipendente del Comune di Cerveteri di favorire l’inclusione dei cittadini non udenti che accederanno ai servizi e ai vari uffici dell’Ente. Si tratta del progetto “E-Lisir”, fortemente voluto dalla Regione Lazio, nell’ottica di proseguire il percorso intrapreso anche dal Comune di Cerveteri per l’abbattimento di ogni forma di barriera, garantendo a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione l’accesso ai servizi. Venerdì 19 dicembre alle ore 11:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, all’interno del Teatro Tenda allestito per il Campus Etruria, la conferenza stampa di presentazione ufficiale.

“Questo progetto, che giunge a Cerveteri grazie all’impegno del nostro Assessore Manuele Parroccini e che vede il nostro Comune assegnatario di sette dispositivi, ci permetterà di essere ancora più inclusivi nel rapporto con i cittadini, offrendo una comunicazione immediata e più spontanea con le persone affette da sordità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – i tablet, saranno disponibili presso i Servizi Sociali, gli uffici dello Stato Civile e delle Carte di Identità, il Protocollo, i Tributi, la Biblioteca, dove tra l’altro già è attivo un servizio di facilitatore digitale, al Granarone e presso la Segreteria del Sindaco”.

“Un’innovazione importante che riguarda una fascia di popolazione davvero ampia – aggiunge il Sindaco –in Italia circa 40mila persone usano la lingua dei segni, che non è una forma abbreviata, semplificata di italiano o una mimica, ma una vera e propria lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, consentendo pari opportunità di accesso alla comunicazione” .

“Un progetto importante che ho avuto l’occasione di poter apprezzare all’interno delle Asl, un servizio utile che ha aperto davvero a tutti l’accessibilità ai servizi pubblici e che oggi sono felice trovi riscontro anche all’interno degli uffici comunali di Cerveteri – ha aggiunto l’Assessore Manuele Parroccini – venerdì 19 dicembre, presso il Teatro Tenda del Campus Etruria allestito in Piazza Aldo Moro, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Inclusione Sociale e alla Sanità Massimiliano Maselli, che ringrazio per la disponibilità e il supporto, lo presenteremo ufficialmente alla città: un evento al quale sono invitati tutti i cittadini, le associazioni del terzo settore e chiunque voglia saperne di più, di un servizio nuovo e che apre a tutti le porte del Comune”.

