Lingua dei Segni, a Cerveteri il progetto “E-Lisir”:tablet interattivi per persone sorde negli uffici comunali

Venerdì 19 dicembre la conferenza stampa di presentazione del progetto con la presenza dell’Assessore Regionale Massimiliano Maselli. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Progetto che garantisce una maggiore accessibilità ai servizi dell’Ente”. A volere il progetto anche a Cerveteri, l’Assessore Manuele Parroccini

Sette nuovi tablet che consentiranno al personale dipendente del Comune di Cerveteri di favorire l’inclusione dei cittadini non udenti che accederanno ai servizi e ai vari uffici dell’Ente. Si tratta del progetto “E-Lisir”, fortemente voluto dalla Regione Lazio, nell’ottica di proseguire il percorso intrapreso anche dal Comune di Cerveteri per l’abbattimento di ogni forma di barriera, garantendo a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione l’accesso ai servizi. Venerdì 19 dicembre alle ore 11:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, all’interno del Teatro Tenda allestito per il Campus Etruria, la conferenza stampa di presentazione ufficiale.

“Questo progetto, che giunge a Cerveteri grazie all’impegno del nostro Assessore Manuele Parroccini e che vede il nostro Comune assegnatario di sette dispositivi, ci permetterà di essere ancora più inclusivi nel rapporto con i cittadini, offrendo una comunicazione immediata e più spontanea con le persone affette da sordità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – i tablet, saranno disponibili presso i Servizi Sociali, gli uffici dello Stato Civile e delle Carte di Identità, il Protocollo, i Tributi, la Biblioteca, dove tra l’altro già è attivo un servizio di facilitatore digitale, al Granarone e presso la Segreteria del Sindaco”.

“Un’innovazione importante che riguarda una fascia di popolazione davvero ampia – aggiunge il Sindaco –in Italia circa 40mila persone usano la lingua dei segni, che non è una forma abbreviata, semplificata di italiano o una mimica, ma una vera e propria lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, consentendo pari opportunità di accesso alla comunicazione” .

“Un progetto importante che ho avuto l’occasione di poter apprezzare all’interno delle Asl, un servizio utile che ha aperto davvero a tutti l’accessibilità ai servizi pubblici e che oggi sono felice trovi riscontro anche all’interno degli uffici comunali di Cerveteri – ha aggiunto l’Assessore Manuele Parroccini – venerdì 19 dicembre, presso il Teatro Tenda del Campus Etruria allestito in Piazza Aldo Moro, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Inclusione Sociale e alla Sanità Massimiliano Maselli, che ringrazio per la disponibilità e il supporto, lo presenteremo ufficialmente alla città: un evento al quale sono invitati tutti i cittadini, le associazioni del terzo settore e chiunque voglia saperne di più, di un servizio nuovo e che apre a tutti le porte del Comune”.