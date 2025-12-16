Concerto di Natale a Bracciano: l’“Officina della Voce” incanta con l’inconfondibile voce del mezzosoprano Sarah Signorile ed il pianoforte di Beniamino Guida

Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 19:00, presso la Chiesa di Santa Maria Novella a Bracciano Centro, subito dopo la Santa Messa, si terrà il Concerto di Natale “L’Officina della Voce”, un evento musicale di grande rilievo, patrocinato dalla Diocesi di Civita Castellana e dalla Parrocchia Santo Stefano Protomartire Bracciano Centro.

Protagonista della serata sarà il mezzosoprano Sarah Signorile, accompagnata al pianoforte da Beniamino Guida, che eseguirà anche alcuni brani in assolo.

Sarah Signorile è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. La sua carriera alterna attività solistica e corale, vantando collaborazioni con realtà prestigiose come l’International Opera Choir, l’Accademia Chigiana, il Coro Lirico Italiano e il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano.

Tra le sue recenti esibizioni spiccano: la Nona Sinfonia di Beethoven al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, il concerto per i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio, e una partecipazione alla serie televisiva “Bel Canto”. Ha inoltre preso parte al tour di Bocelli alle Terme di Caracalla, al Requiem di Cherubini, allo Stabat Mater di Rossini e ai Carmina Burana di Orff al Forum Mandela di Firenze.

Insieme a Beniamino Guida, con cui collabora da anni, dirige il Coro di Voci Bianche “Le Pulci” di Bracciano e realizza numerosi eventi e matrimoni. Dal punto di vista didattico, ha completato il primo e secondo livello del metodo Estill Voice Training, conseguendo l’esame EFP (Estill Figure Proficiency), certificazione che attesta la padronanza delle figure vocali. Attualmente sta proseguendo il percorso per diventare Master Trainer del metodo. Insegna canto presso la scuola di musica Novarmonia di Bracciano, lo studio privato a Cerveteri e la scuola Ottava Nota di Ladispoli.

Il concerto promette un momento di bellezza e spiritualità nel cuore del tempo di Avvento, offrendo alla comunità una serata di musica di alta qualità, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Novella. L’ingresso è a offerta libera.

Giovanni Furgiuele Redazione Lagone