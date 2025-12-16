16 Dicembre, 2025
Comune di Oriolo Romano Informa: SABATO 20 DICEMBRE – INAUGURAZIONE PUNTO TURISTICO CENTRO CIVICO

Riceviamo e pubblichiamo

Sono stati completati i lavori di risanamento, di restauro e di recupero, a opera del nostro Maestro Maurizio Feliziani, dei locali della vecchia biblioteca, finanziati da Regione Lazio attraverso la Legge sull’Etruria Meridionale.

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 19.00 i locali, che ora saranno destinati a essere punto turistico e centro civico, saranno riconsegnati alla cittadinanza e inaugurati con un brindisi.

Nel corso dei primi mesi del 2026 saranno definite le modalità di utilizzo.

Le associazioni e la cittadinanza sono invitati a partecipare

