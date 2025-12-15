Open Christmas ad Anguillara Sabazia: arte, Natale e Caravaggio protagonisti il 18 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo

Un appuntamento che unisce arte, atmosfera natalizia e divulgazione culturale quello in programma mercoledì 18 dicembre, dalle 18.00 alle 20.00, presso la sede Living 360 in via Maurizio Moris 7, ad Anguillara Sabazia.

L’evento, dal titolo “Open Christmas”, vedrà la partecipazione dell’artista Silvia Moccia, che presenterà la sua ultima creazione accompagnata da una selezione esclusiva di opere ispirate al genio di Caravaggio, riletto attraverso una sensibilità contemporanea.

Momento centrale della serata sarà la presentazione storico-artistica curata da Valerio Vernesi, storico dell’arte, che alle 18.15 offrirà al pubblico una lettura approfondita dei quadri esposti. Un intervento pensato per guidare i presenti nella comprensione delle opere, del loro linguaggio e dei richiami caravaggeschi, arricchendo l’esperienza con un inquadramento storico e artistico di grande valore.

L’iniziativa si inserisce nel clima delle festività natalizie come occasione di incontro, riflessione e condivisione culturale, confermando ancora una volta come Anguillara Sabazia sappia offrire spazi e momenti dedicati all’arte e alla valorizzazione del talento.

L’ingresso è libero.