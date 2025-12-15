15 Dicembre, 2025
Musica e tradizione nella Chiesa del Sasso: i “Mezzo Forte Clarinet Quartet” in concerto

Riceviamo e trasmettiamo

Venerdì 19 dicembre alle ore 18:00 appuntamento con il quartetto composto da Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio. Ingresso gratuito

Le note raffinate ed eleganti del “Mezzo Forte Clarinet Quartet” illuminano il Natale al Borgo del Sasso. Venerdì 19 Dicembre alle ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Croce al Sasso un concerto di Natale da non perdere: ad esibirsi, Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio, con un repertorio che spazierà dalle arie d’opera alle colonne sonore del grande cinema italiano e mondiale, fino ai brani maggiormente legati alla tradizione natalizia. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

“Questo meraviglioso quartetto di clarinetti, all’interno della storica e suggestiva Chiesa di Santa Croce al Sasso, ci regalerà una serata di emozioni in musica – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un appuntamento da non perdere per trascorrere un pomeriggio in musica tra i brani maggiormente legati alla tradizione natalizia e alle colonne sonore del cinema mondiale più apprezzate. Sarà occasione per stare insieme e per scambiarci gli auguri di Natale. Un caloroso in bocca al lupo ai musicisti e un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori”.

Tra i brani in scaletta, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Le nozze di Figaro”, “Adeste Fidelis”,, “Silent Night” e un travolgente medley natalizio.

CANTIERIZZAZIONE AREA MERCATO A CIVITAVECCHIA

