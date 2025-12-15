Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Enrico Seri, figura storica del mondo del lavoro e dell’impegno sindacale cittadino.

Ferroviere di lungo corso, Enrico Seri ha dedicato gran parte della sua vita professionale e civile all’attività sindacale all’interno della FILT CGIL, distinguendosi per serietà, competenza e senso di responsabilità. Nel suo impegno ha sempre posto al centro la tutela dei diritti dei lavoratori e la dignità del lavoro, rappresentando un punto di riferimento per intere generazioni e per il sindacato confederale sul territorio.

La sua azione, condotta con rigore e spirito di servizio, ha contribuito in modo significativo al rafforzamento del dialogo sociale e alla difesa dei valori del lavoro pubblico e collettivo, lasciando un segno riconosciuto e rispettato nella comunità cittadina.

Nel corso della sua carriera ha svolto un ruolo centrale nella tutela e nella divulgazione del patrimonio archeologico locale, ricoprendo anche l’incarico di direttore del Museo Civico Archeologico e Naturalistico “Adolfo Klitsche de la Grange” di Allumiere. Attraverso studi, pubblicazioni e conferenze, ha reso accessibili a un pubblico ampio i risultati delle sue ricerche, rafforzando il legame tra conoscenza scientifica e territorio.

L’Amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze a Luciana Ceppolino, ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Civitavecchia perde oggi un uomo che ha saputo interpretare il lavoro e l’impegno sindacale come strumenti di giustizia sociale e responsabilità collettiva.