Città metropolitana: da oggi online l’applicativo digitale per la gestione digitalizzata delle pratiche di apertura degli accessi carrabili

Riceviamo e pubblichiamo

Da oggi sarà possibile utilizzare il nuovo applicativo digitale dedicato alla gestione completa di tutte le pratiche per la richiesta di apertura e/o regolarizzazione degli accessi carrabili.

Con tale applicativo l’ente metropolitano ha voluto introdurre un sistema innovativo che consente a cittadini, professionisti e imprese di presentare le proprie istanze in modo totalmente digitale, semplificando le procedure e riducendo drasticamente tempi e costi di gestione.

Attraverso una piattaforma intuitiva, è oggi possibile seguire l’intero iter amministrativo in tempo reale, garantendo maggiore tracciabilità e un rapporto più diretto con gli uffici competenti della Città Metropolitana.

Un chiaro impegno dell’Amministrazione metropolitana nel promuovere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi pubblici, inserendosi nella più ampia strategia di trasformazione amministrativa orientata alla sostenibilità, alla riduzione dell’uso della carta, alla semplificazione degli adempimenti e al miglioramento della qualità dei servizi erogati oltre a rappresentare un passo significativo nel percorso di modernizzazione dell’Ente e nella costruzione di una Pubblica Amministrazione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini.

La Città Metropolitana di Roma Capitale intende continuare ad investire in strumenti digitali capaci di rendere l’amministrazione più accessibile e attenta alle esigenze del territorio.