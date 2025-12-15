CANTIERIZZAZIONE AREA MERCATO A CIVITAVECCHIA

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale informa che l’interdizione alla sosta nei parcheggi interessati dalla cantierizzazione dell’area mercato resterà in vigore per tutta la durata dei lavori, fino al 31 agosto 2026.

Si precisa che il provvedimento non sarà valido il sabato, la domenica e in tutti i giorni festivi, durante i quali la sosta tornerà regolarmente consentita.

Contestualmente, l’Amministrazione sta lavorando all’individuazione e alla realizzazione di stalli di sosta temporanei alternativi, al fine di ridurre al minimo i disagi per residenti, operatori e utenti dell’area.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno definite le soluzioni alternative per la sosta.