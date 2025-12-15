15 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

CANTIERIZZAZIONE AREA MERCATO A CIVITAVECCHIA

0
67

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale informa che l’interdizione alla sosta nei parcheggi interessati dalla cantierizzazione dell’area mercato resterà in vigore per tutta la durata dei lavori, fino al 31 agosto 2026.
Si precisa che il provvedimento non sarà valido il sabato, la domenica e in tutti i giorni festivi, durante i quali la sosta tornerà regolarmente consentita.
Contestualmente, l’Amministrazione sta lavorando all’individuazione e alla realizzazione di stalli di sosta temporanei alternativi, al fine di ridurre al minimo i disagi per residenti, operatori e utenti dell’area.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno definite le soluzioni alternative per la sosta.
Articolo precedente
Open Christmas ad Anguillara Sabazia: arte, Natale e Caravaggio protagonisti il 18 dicembre
Articolo successivo
Musica e tradizione nella Chiesa del Sasso: i “Mezzo Forte Clarinet Quartet” in concerto

Ultimi articoli

Cultura

Musica e tradizione nella Chiesa del Sasso: i “Mezzo Forte Clarinet Quartet” in concerto

Eventi

Open Christmas ad Anguillara Sabazia: arte, Natale e Caravaggio protagonisti il 18 dicembre

Società

Cordoglio per la scomparsa di Enrico Seri

Eventi

Antica Monterano: nel borgo incantato torna il Presepe Vivente in costume medioevale

Eventi

15 DICEMBRE, GIORNATA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it