Antica Monterano: nel borgo incantato torna il Presepe Vivente in costume medioevale

Il 26, 28 dicembre e 4 gennaio, dalle 15.00 alle 19.00, spettacoli e rappresentazioni immersi nella natura e nelle meraviglie di Gianlorenzo Bernini

Quest’anno il Natale di Canale Monterano sarà davvero speciale: torna l’affascinante spettacolo del Presepe Vivente ambientato nell’antico borgo. In costume medievale, i canalesi torneranno ad animare l’Antica città nelle giornate del 26, 28 dicembre e 4 gennaio, dalle 15.00 alle 19.00, in uno spirito di accoglienza, serenità e sorpresa. Un ambiente medievale fedelmente riprodotto, oltre a stand esperienziali e degustazioni di prodotti locali, accoglieranno cittadini e turisti in un’atmosfera resa ancora più magica dalla nuova illuminazione artistica del borgo. A disposizione, inoltre, aree di sosta e servizi navetta gratuite.

Vivere l’antico borgo sarà così una nuova scoperta, anche grazie alla capacità amministrativa di migliorare l’accesso alla Antica Città attraverso il rifacimento della viabilità e al coinvolgimento dei volontari riuniti in un Comitato cittadino, ma non solo.

“Dopo sei anni di assenza torna il Presepe Vivente a Monterano – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – e se particolare interesse è stato rivolto all’illuminazione artistica del sito, non dimentichiamo che finalmente potremo arrivarci (Via Casalini in ingresso e Via Palombara in uscita) con strade nuove recentemente rifatte.

Il Presepe Vivente in costume medioevale all’Antica Monterano è qualcosa di straordinario ed unico e l’Amministrazione comunale aveva il dovere di fare tutto il possibile per collaborare con questo nuovo Comitato, guidato dal Dr Pino Argento, che si è messo a disposizione per riproporlo a cittadini e turisti dopo alcuni anni di stop.

Un grazie va anche alla Regione Lazio, che ha concesso un contributo di 5mila euro, integrati da fondi comunali girati al Comitato e investiti sulla viabilità interna all’area della manifestazione. Uno sforzo economico per noi importante, che supporta il grande lavoro fatto in questi mesi dal Comitato organizzatore, in sinergia con la Riserva Naturale, l’Università Agraria e le Contrade, le associazioni e i volontari che si sono messi e si metteranno a disposizione per riportare il Presepe Vivente all’Antica Monterano.

Dovremmo essere davvero tutti molto orgogliosi di questi concittadini che hanno preso il testimone lasciato dalla Contrada Carraiola, ideatrice della manifestazione, per il loro senso di unione, condivisione, collaborazione e sacrificio. Quindi ringraziamoli e aspettiamo la prima data per immergerci nuovamente nell’atmosfera magica di questo evento. Solo chi l’ha provata può descriverla e ripeterla e solo chi non l’ha fatto potrà vivere lo stupore e l’incanto della prima volta.”

“ Il lavoro del comitato, per la preparazione del sito, è iniziato sei mesi fa – commenta Pino Argento, Presidente del Comitato organizzatore – come prerequisito, necessario per poter operare all’interno della riserva naturale, abbiamo frequentato un corso di botanica che ci ha consentito di poter eseguire operazioni di sfalcio e piccole potature senza alterare l’equilibrio tra ecosistemi naturali.

Poi circa quattro mesi fa abbiamo iniziato i lavori di pulizia che hanno interessato camminamenti, grotte e mura accessibili presenti all’interno del sito. Il lavoro di pulitura è stato enorme ma la soddisfazione nel vedere quello e quanto era stato riportato in vista è stata altrettanto grande. I lavori sono continuati con la preparazione degli impianti di supporto e gli allestimenti scenici che sono tuttora in corso.

Non è per piaggeria ma il supporto ricevuto dagli Enti coinvolti nel processo di preparazione è stato a dir poco notevole quindi il ringraziamento che va al Sindaco, al Presidente della Università Agraria e al Direttore della Riserva Naturale lo si deve estendere a tutte le persone che lavorano in queste strutture per l’aiuto che ci hanno fornito per rendere possibile la realizzazione del presepe.

Questo evento ha avuto l’appoggio, il sostegno e la partecipazione di tutte gli organismi associativi locali che promuovono identità, tradizioni e valorizzazione del territorio. Cosa è il presepe vivente in costume medievale quali sono le emozioni è la gioia che suscita specialmente nei più piccoli è difficile da descrivere, questa è una esperienza che non si può comprendere pienamente senza provarla personalmente.

Per accedere al presepe è previsto un contributo di 10 Euro che da diritto a ricevere due monete (appositamente coniate per il presepe) che possono essere usate per acquistare dei servizi all’interno dell’evento, inoltre il parcheggio auto e il servizio navetta saranno gratuiti.

“Il Presepe Vivente – commenta Fabio Chiaravalli, Presidente dell’Università Agraria di Canale Monterano – è stato, in passato, un’esperienza entusiasmante; il vederlo rivivere, corroborato da nuovo entusiasmo, ci riempie di gioia! L’Università Agraria, per proprio Statuto e per convinzione profonda, è particolarmente attenta alla valorizzazione del nostro territorio. Questa del Presepe Vivente, vissuta fin dai primi progetti, appare un’eccellente occasione. Un caloroso grazie pertanto a tutti coloro che ne sono stati e ne sono protagonisti.”

E dopo il Presepe sarà piacevole una sosta presso le trattorie o gli agriturismi di Canale Monterano. Siamo nella Città del Pane, con una produzione che può vantare oltre 500 anni di esperienza. Il pane sciapo da degustare con la carne, i salumi e i formaggi locali.

A Natale, e in tutte le altre stagioni dell’anno, Antica Monterano e la sua Comunità sono pronte per accogliere piacevoli giornate a contatto con l’autenticità di questo territorio.