15 DICEMBRE, GIORNATA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE

Riceviamo e pubblichiamo

LA CAMPAGNA “QUANTO VALE IL FUTURO?” E LE PROPOSTE PER UN SERVIZIO CIVILE DAVVERO UNIVERSALE

In occasione della Giornata nazionale del Servizio Civile del 15 dicembre, gli oltre 230 enti promotori della Campagna Quanto vale il futuro? ribadiscono il valore fondamentale del Servizio Civile – nato dall’obiezione di coscienza al servizio militare – nella costruzione della pace attraverso interventi di trasformazione nonviolenta dei conflitti e nella crescita personale e civica delle nuove generazioni attraverso il loro coinvolgimento in attività di servizio finalizzate all’inclusione, alla coesione sociale e alla difesa dei beni comuni.

È un valore fondamentale, a maggior ragione in questi tempi in cui l’unica risposta alla complessità del contesto nazionale e internazionale sembra essere la contrazione dei diritti umani, la repressione, la violenza, il riarmo, la militarizzazione della società e, in ultima inevitabile istanza, la guerra.

Oggi più di 51.000 operatori volontari scelgono quotidianamente di impegnarsi per le proprie comunità, contribuendo a costruire un Paese migliore. È un’esperienza resa possibile da centinaia di enti che accompagnano i giovani in un percorso davvero unico: una scelta individuale che diventa cammino collettivo, fondato sui principi della nostra Costituzione.

Il Servizio Civile rappresenta una risposta concreta a un diffuso bisogno di cura e di sicurezza intese come protezione delle persone, in particolare le più fragili, e come promozione dei diritti umani per tutti. Per questo la Campagna Quanto vale il futuro? persegue con determinazione gli obiettivi della stabilizzazione e dell’universalità di questo Istituto della Repubblica, un’esperienza che fa bene ai giovani e fa bene al Paese.

A fronte di un sistema in continua crescita – per numero di enti e per interesse dei giovani come dimostrano le oltre 135.000 candidature dell’ultimo bando – è essenziale ampliare l’offerta e la capillarità dei progetti nei territori. Il prossimo bando, previsto per l’inizio del 2026, senza ulteriori risorse rischia infatti di non garantire la continuità delle circa 60.000 posizioni finanziate negli ultimi anni.

In vista della Legge di Bilancio 2026, la Campagna Quanto vale il futuro? propone un incremento di 100 milioni di euro rispetto alle risorse già stanziate, così da assicurare l’avvio di almeno 65.000 volontari, coerente con la forte domanda dei giovani e con la necessità di dare stabilità al sistema.

Tuttavia, le risorse da sole non bastano a raggiungere davvero l’universalità: è indispensabile potenziare una promozione e comunicazione strutturata e continuativa. Accogliamo positivamente l’impegno del Dipartimento nel costruire una campagna più articolata e condivisa, e riteniamo prioritaria l’attivazione di accordi con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il Ministero dell’Università e della Ricerca per inserire il Servizio Civile nell’orientamento scolastico e nella formazione degli insegnanti, e per contribuire ai percorsi di educazione alla cittadinanza.

La Campagna Quanto vale il futuro? conferma infine la piena disponibilità al dialogo con il Ministro Abodi, con l’obiettivo di contribuire, in un clima di collaborazione, al rafforzamento del Servizio Civile.

Per aderire alla Campagna: https://www.quantovaleilfuturo.it/