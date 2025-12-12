12 Dicembre, 2025
𝟓 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞 ad Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo

Raccontare con i miei colleghi di opposizione, quante e quali sono le occasione perse in questi cinque anni, ha palesato la voglia di tornare protagonisti e attivi nella vita di questa cittadina da parte di tutti quelli che erano presenti. Spendere denaro non è sufficiente a dare una direzione se lo si fa correndo dietro alle emergenze o poggiandoli su progetti incompleti, ci vuole una visione ed un’idea chiara. Perché questa moltitudine di risorse, avute grazie al PNRR, ai finanziamenti Regionali e di Città Metropolitana sembrano non aver avuto effetti reali. Tutte le istanze, le proposte progettuali, le critiche, gli spunti di riflessione e le mozioni promosse con Leda, Enrico e Matteo sono rimaste inascoltate anche quando approvate. Ed il punto di vista lucido e competente espresso in chiusura dell’incontro da parte di Alberto Civica sul rischio che tutti questi soldi potrebbero pesare sui futuri bilanci comunali, deve farci riflettere su quanto sia delicata la scelta della prossima maggioranza che guiderà Anguillara.
