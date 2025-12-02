2 Dicembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Operazione Decoro Urbano: al via nuovi interventi nei quartieri di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Proseguono con intensità le attività di 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚, 𝐬𝐟𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 per garantire ai cittadini spazi pubblici curati, sicuri e accoglienti.
 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨
È attualmente in corso un intervento di taglio del verde, passaggio della spazzatrice e lavaggio delle griglie.
Un’azione capillare che coinvolge vie, piazze e angoli del cuore storico della nostra città.
 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚
Proseguono gli interventi nelle aree verdi: in questi giorni si è lavorato su via Santissimo Salvatore, nelle rotatorie della zona e nel parco di Traversa Borsellino.
 Gli interventi continueranno nei prossimi giorni negli altri 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢.
Un impegno quotidiano per un territorio più ordinato e vivibile per tutti.
Chiediamo alla cittadinanza di fare la loro parte e di lasciare le aree pubbliche pulite dopo averle frequentate.
