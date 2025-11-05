Nasce Civitas Lacus: la comunità patrimoniale del Lago di Bracciano

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre è stata ufficialmente presentata “Civitas Lacus”, la nuova comunità di eredità dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del Lago di Bracciano. L’iniziativa, ispirata alla Convenzione di “Faro” del Consiglio d’Europa, promuove un modello partecipativo e democratico di gestione del patrimonio, mettendo al centro il ruolo attivo delle comunità locali.

La Convenzione di Faro

La Convenzione di Faro, ratificata dall’Italia nel 2020, ridefinisce il patrimonio culturale come un processo dinamico, espressione dei valori e delle tradizioni delle comunità. Civitas Lacus ne incarna i principi, promuovendo una cittadinanza attiva e responsabile, in cui il patrimonio diventa bene comune e leva per lo sviluppo sostenibile.

Un progetto condiviso tra territori e istituzioni

Il nucleo fondativo di Civitas Lacus coinvolge i tre comuni rivieraschi, Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, con l’intento di estendere progressivamente la rete anche ai centri limitrofi di Canale Monterano, Manziana e Oriolo Romano. L’obiettivo è costruire una mappa di comunità che riconosca e valorizzi l’eredità culturale, storica, immateriale e ambientale del bacino lacustre.

Una presentazione simbolica a bordo della Sabazia II

La cerimonia inaugurale si è svolta durante una “passeggiata” sul lago, a bordo della motonave Sabazia II messa a disposizione dal Consorzio “Lago di Bracciano”. Presenti all’evento i sindaci dei tre comuni fondatori, Marco Crocicchi, Claudia Maciucchi e Angelo Pizzigallo, insieme a rappresentanti di associazioni culturali, enti museali, istituzioni regionali e nazionali, tra cui “Forum Clodii”, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano e ICOM Lazio.

La dichiarazione del Presidente del Consorzio “Lago di Bracciano”

L’Avv. Francesco Pizzorno ha dichiarato: “Ritengo che tali iniziative siano altamente premiali per la nostra Comunità in quanto evidenziano la bellezza del nostro territorio e risaltano tutte le opportunità turistiche, naturali, archeologiche, storiche e tradizionali cui è ricco.

Un plauso particolarmente sincero alle Amministrazioni dei Comuni lacustri che si sono fatte parte motrice di questa importante attività, nonché ai rappresentati di tutte le Associazioni culturali ed ambientali, oltre agli Enti territoriali ed Istituzionali che hanno reso possibile tale prestigioso traguardo che prende spunto dalla Convenzione Europea di Faro.

Tale trattato, stipulato nell’ambito delle attività promosse dal Consiglio d’Europa, è volto a stabilire dei punti chiave in merito ai diritti ed alle responsabilità inerenti il patrimonio culturale di singole aree territoriali degli Stati membri, ponendo come riferimento l’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che garantisce il diritto di “prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.”

Ci aspetta un percorso impegnativo, ma sono certo che i proponenti riusciranno in questa stimolante sfida che sancisce il diritto di ogni singolo cittadino a beneficiare del patrimonio culturale e di contribuire al suo arricchimento”.

Obiettivi e azioni della comunità Civitas Lacus



La comunità si propone di:

– Valorizzare il patrimonio storico-archeologico, dalle testimonianze preistoriche alle architetture moderne.

– Promuovere il patrimonio immateriale: tradizioni, feste, artigianato e memoria collettiva.

– Tutelare l’ecosistema lacustre, con attenzione alla qualità delle acque e alla biodiversità.

– Favorire la partecipazione attiva di cittadini, scuole, associazioni e operatori locali.

– Educare e sensibilizzare le nuove generazioni attraverso laboratori, eventi e percorsi formativi.

Bracciano capofila: delibera di giunta già approvata

Il Comune di Bracciano ha formalizzato l’adesione alla comunità patrimoniale con una delibera di giunta, impegnandosi a fornire supporto tecnico, economico e strumentale. La realizzazione di una “mappa di comunità”, attualmente in corso, rappresenta il primo passo concreto verso una governance condivisa del patrimonio.

Civitas Lacus si candida così a diventare un laboratorio di cooperazione territoriale, dove tradizione e innovazione si incontrano nel segno della memoria, dell’identità e della sostenibilità.