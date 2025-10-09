VIA LAURETANA, TORQUATI: “OGGI GIORNATA STORICA PER PATTO TRA I COMUNI. DOMANI APPUNTAMENTO A PRIMA PORTA”

Si riceve e si pubblica

“Il progetto di valorizzazione della via Lauretana, presentato oggi nella sede della Diocesi di Civita Castellana dal Comitato Scientifico del Tavolo di Concertazione per il Recupero e la Valorizzazione della Via Lauretana con la sottoscrizione del patto tra Comuni, segna uno storico passo per la crescita e lo sviluppo dell’antico percorso spirituale mariano e di tutti i Comuni della nostra Città Metropolitana.

Un lavoro che è nato nella culla della Diocesi di Civita Castellana ma che unisce e coinvolge tutte le Diocesi di Lazio, Umbria e Marche e le Istituzioni presenti lungo il cammino e per cui come Municipio, con una delibera di Giunta di giugno scorso, abbiamo aderito per la valorizzazione del tratto laziale della cinquecentesca Via Lauretana.

Un onore per il Municipio XV, che insieme alla via Lauretana è attraversato da innumerevoli altri cammini per cui, proprio quest’estate, abbiamo istituito un Osservatorio per tutti i percorsi storici e religiosi del Municipio XV con la funzione di divulgare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, ma anche per assicurare un costante monitoraggio di tutte le iniziative realizzate per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruibilità di questi percorsi.

La presentazione di oggi si inserisce nella settimana della Peregrinatio Mariae, l’evento giubilare per cui dal 3 al 12 ottobre la Statua della Madonna di Loreto sarà accompagnata lungo tutte le tappe della Via Lauretana dal Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto fino a Roma, con la penultima tappa prevista per domani 10 ottobre alle 17.45 a Prima Porta, alla Chiesa dei Santi Urbano e Lorenzo .

Un appuntamento che accogliamo con sincera emozione e che assume un significato ancora più grande in questo anno giubilare, con una visione però sempre più ampia che getta le basi per progetti, come quello per la via Lauretana, che vanno ben oltre l’Anno Santo”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati