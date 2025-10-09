9 Ottobre, 2025
Al via Blue Box, la cabina fototessera contro il bullismo

cabina antibullismo

Si riceve e si pubblica

Oggi, in occasione degli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione promossi dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, verrà presentato Blue Box, il nuovo progetto promosso da Dedem S.p.A. insieme all’ONBD.

Le storiche cabine fototessera Dedem diventano presìdi sociali contro bullismo e cyberbullismo: spazi sicuri e riservati dove i ragazzi potranno, con un solo gesto, mettersi in contatto gratuito con operatori formati, pronti ad ascoltarli e indirizzarli verso un aiuto concreto.

Come ha spiegato Alberto Rizzi, CEO di Dedem, «La cabina fototessera, da oltre sessant’anni elemento familiare della nostra geografia urbana, si trasforma ancora una volta in un presidio sociale. Dopo la Pink Box contro la violenza di genere, con la Blue Box vogliamo offrire un contributo concreto alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, mettendo a disposizione la nostra infrastruttura e le nostre competenze».

Il progetto, presentato oggi a Roma, prevede una prima fase pilota e il lancio operativo da gennaio 2026, con l’obiettivo di raggiungere 100 installazioni in scuole, centri sportivi e centri commerciali entro la fine dell’anno.

In allegato i comunicati stampa completi sulla giornata e sul progetto.
Resto a disposizione per qualsiasi informazione in più, grazie mille per l’attenzione!

