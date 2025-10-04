4 Ottobre, 2025
PLURALISMO E LIBERTA’: “SOLIDARIETA’ ALLA COLLEGA FEDERICA CORSINI E ALL’ASSOCIAZIONE GIORNALISTE ITALIANE, PER GLI ATTACCHI VIA SOCIAL”

Si riceve e si pubblica

“Esprimiamo piena solidarietà alla collega Federica Corsini, recentemente eletta nel CDR del Tg2, e all’associazione Giornaliste Italiane, per gli attacchi scomposti e anonimi apparsi in queste ultime ore sulla pagina social “Boicotterai”. Chi conosce le dinamiche sindacali sa bene che nei Comitati di Redazione non si entra per “nomina”, ma per elezione, e cioè per volontà e fiducia espresse a scrutinio segreto dai colleghi. Un principio democratico che dovrebbe essere chiaro a tutti, soprattutto a chi scrive da dietro una tastiera – magari su suggerimento di qualcuno – con l’unico scopo di delegittimare, dividere e alimentare sospetti”. Così in una nota il coordinamento di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit sugli attacchi di cui è stata oggetto la giornalista del Tg2, Federica Corsini.

“Chi sceglie di candidarsi in un CDR lo fa per spirito di servizio”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà, “È un impegno che comporta responsabilità, esposizione personale e spesso anche il sacrificio della propria crescita professionale. Federica Corsini ha dimostrato più volte –  con il suo lavoro, con i suoi 4 anni da consigliere Fnsi eletta nelle liste di Pluralismo e Libertà – di conoscere bene questo tipo di impegno e di essere pronta ad assumerselo con serietà e competenza. La sua elezione è il risultato di un percorso professionale limpido e autonomo, costruito con anni di lavoro, anche precario, e con una lunga esperienza nelle dinamiche sindacali”.

Antonio Ranalli

