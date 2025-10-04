Municipio XV. Intervista a Tatiana Marchisio, assessora alla Scuola e alla Cultura

Nel Municipio XV l’estate è stata segnata da intensi lavori di riqualificazione nelle scuole e da un ricco calendario culturale che ha animato quartieri e comunità.

Quali sono stati i lavori più importanti nelle scuole?

«Gli interventi sono iniziati a fine giugno e si sono protratti fino a ridosso della prima campanella, interessando numerosi plessi in quasi tutti i quartieri del Municipio. Sono stati realizzati interventi di ripristino degli intonaci interni ed esterni, sistemazione delle aree giochi, dei campi sportivi e dei percorsi esterni, oltre all’ampliamento degli spazi destinati all’infanzia. Sono state rifatte coperture e pavimentazioni e realizzati nuovi ingressi, mentre in alcuni plessi è stato avviato il completo rifacimento dei servizi igienici. In diversi edifici abbiamo provveduto alla sostituzione degli infissi e alla manutenzione dei cornicioni. Una bella novità di quest’anno è la riapertura della sezione ponte della scuola dell’infanzia Merelli con 19 nuovi iscritti. Lo scorso anno il Dipartimento l’aveva chiusa per mancanza di alunni».

Qual è il bilancio della proposta culturale estiva? Ne è soddisfatta?

«Tanti sono stati i piccoli eventi diffusi in tutte le zone, ma quest’anno c’è stata l’importante riconferma di “Cortili di Cinema”, che ha visto partecipare ancora più pubblico rispetto allo scorso anno. Anche le proiezioni sono migliorate dal punto di vista tecnologico, sempre accompagnate da diversi nomi dello spettacolo che hanno caratterizzato le serate. Siamo veramente orgogliosi di questa iniziativa, che sta diventando una bella abitudine culturale del nostro Municipio. L’estate si è conclusa con la tre-giorni di “Liberi sulla Carta”, la fiera dell’editoria indipendente che, dopo tredici edizioni a Rieti, si è trasferita da noi a Borghetto San Carlo e ha visto la partecipazione di tante realtà culturali e ospiti d’eccezione accolti ogni giorno da centinaia di persone. Il festival si ripeterà sulla Cassia anche il prossimo anno e speriamo per molti anni ancora».

Fabio Rollo