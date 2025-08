𝗔𝗹 𝘃𝗶𝗮 𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶! 𝗜𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗨𝗜 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗻𝗼𝗻𝗶

Questa mattina, con grande soddisfazione, abbiamo inaugurato ufficialmente lโ€™apertura del ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฃ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ผ๐—ป๐—ถ in via delle Palme, un intervento atteso, concreto e strategico per il futuro dello sport a Bracciano.