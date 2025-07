riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto ieri l’incontro delle OO.SS. con l’IPA, l’amministrazione di Roma Capitale, le aziende

partecipate AMA, Zetema, Palexpo, Teatro di Roma, Bioparco, AequaRoma e Comune di Fiumicino

in merito alla situazione della soppressione dell’IPA . Purtroppo la prima proposta, condivisa con le

OO.SS., riguardo gli iscritti IPA dipendenti di Roma Capitale malgrado le originarie rassicurazioni dei

rappresentanti del Fondo Perseo Sirio non è risultata percorribile per i vigenti vincoli normativi.

Sempre relativamente ai dipendenti di Roma Capitale il Direttore Ottavianelli ha poi relazionato

circa una seconda ipotesi nella quale tutte le dipendenti ed i dipendenti comunali che sono iscritti

al Fondo (o si iscriveranno) avranno il rimborso sotto forma welfare aziendale dell’1% del contributo

aggiuntivo che ogni lavoratrice e lavoratore verserà .

Differente la situazione per le aziende partecipate, anche se l’indicazione di Roma Capitale è la

medesima assunta per i dipendenti Capitolini. Infatti al momento registriamo resistenza da parte di

alcune aziende che vorrebbero decidere in autonomia la gestione del passaggio in base ai vari Fondi

previdenziali previsti dai CCNL.