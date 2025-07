Cambio destinazione d’uso ex zecca

COMUNICATO STAMPA

ROMA, D’AMATO (AZ): ESQUILINO, NO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELLA EX ZECCA

“Il cambio di destinazione d’uso deciso unilateralmente dal Mef è una ferita per il Rione Esquilino e per la città di Roma. Il progetto originario prevedeva una rigenerazione urbana con prevalenti funzioni culturali, sociali e territoriali, che oggi improvvisamente spariscono, diventando di fatto uffici. Su un progetto così importante devono essere le amministrazioni locali a indicare le funzionalità e non possono essere certo le decisioni unilaterali del ministro Giorgetti” ha dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.

Roma, 24 luglio 2025