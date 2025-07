Bellezza e talento a Trevignano

riceviamo e pubblichiamo

“LAZIO, LA BELLEZZA DEL TALENTO 2025” APRE A TREVIGNANO ROMANO, TRA MODA, FORMAZIONE E SPETTACOLO

Al via la terza edizione del progetto promosso dalla Regione Lazio

Trevignano Romano, 24 luglio 2025 – È partita ieri, mercoledì 23 luglio, da Trevignano Romano, la terza edizione di “Lazio, la bellezza del Talento”, l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio per valorizzare le bellezze paesaggistiche del territorio e offrire visibilità concreta ai giovani formatisi nei settori della moda, del cinema, della musica, del teatro e dello spettacolo.

Con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano, l’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia – Regione Lazio e ha coinvolto alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione del territorio, tra cui: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, ITS Academy Sistema Moda, ITS Academy Lazio Digital e ITS Turismo Academy Roma.

La serata ha avuto il via con la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati dagli allievi della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté e dell’Officina Pasolini, ricevendo grande apprezzamento per qualità narrativa e profondità dei contenuti.

La moda ha inaugurato lo spettacolo, con una sfilata di creazioni firmate dagli studenti della Maiani Accademia Moda, accolta con entusiasmo dal pubblico e impreziosita dalla presenza della fondatrice Maria Maiani, simbolo dell’eccellenza sartoriale e formativa del Lazio.

A seguire, le esibizioni di due giovani artisti provenienti dall’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini:

Valeria Cimaglia, attrice e performer, ha emozionato il pubblico con l’interpretazione intensa di un monologo teatrale;

Alaska (nome d’arte di Luca D’Arbenzio), cantautore, ha presentato due brani originali nati durante il proprio percorso formativo, trasformando esperienza in musica autentica.

Uno dei momenti più attesi è stata la Finale Regionale di Miss Givova Lazio 2025, tappa ufficiale del concorso Miss Italia Lazio. A trionfare è stata Valentina Beraldo, 22 anni di Viterbo, bionda con occhi azzurri, studentessa e modella, appassionata di equitazione e pilates. Con questa vittoria, accede di diritto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2025.

Il pubblico ha poi potuto assistere a un evocativo fashion show ispirato alla Dolce Vita, accompagnato da musiche e immagini tratte dall’omonimo film di Federico Fellini, nonché da tre video-tributi dedicati a Sofia Loren, Stefania Sandrelli e Maria Grazia Cucinotta, icone che proprio da Miss Italia hanno avviato la loro carriera cinematografica.

In scena, anche la presentazione dei progetti dei migliori allievi degli ITS del Lazio, accompagnata da testimonianze dirette di ex studenti di successo, come John Louie Vincent, oggi professionista nel settore della cyber security.

A confermare l’impegno sociale del progetto, è intervenuta anche l’avvocato Angela Manzi, che ha illustrato la campagna “Sportello Antistalking”, promossa da Codacons in collaborazione con Miss Italia, per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza psicologica, della tutela delle vittime e dell’educazione al rispetto.

Un momento che ha unito le varie discipline dell’espressione artistica: la musica, la moda, il teatro e il cinema, in un dialogo che celebra la formazione come motore di crescita, prevenzione e bellezza.

La conduzione è stata affidata a Margherita Praticò, con la regia di Mario Gori e l’accompagnamento musicale di DJ Cap.

«“Lazio, la bellezza del Talento” si conferma una vetrina di formazione, creatività e occupabilità», ha ribadito l’assessore a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni.

«È un progetto che unisce competenze e territorio, dove la bellezza non è solo estetica ma anche valore, creatività e lavoro. Crediamo fortemente nei nostri giovani e continueremo a investire su di loro», ha aggiunto l’assessore Schiboni.

La serata di Trevignano sarà trasmessa su Lazio TV (canale 13 del digitale terrestre) mercoledì 30 luglio dalle ore 21.

Prossima tappa della terza edizione di “Lazio, la bellezza del Talento”: sabato 26 luglio a Zagarolo.

