Invito alla rassegna Musicalia 2025 Museo Rocca Albornoz di Viterbo

vi ricordiamo il quinto appuntamento della rassegna estiva di “Musicalia 2025” organizzata dalla Accademia degli S.Vitati in collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio.

🚩 sabato 26 luglio alle ore 20:00 presso il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz di Viterbo siamo lieti di ospitare nuovamente il Marco Guidotti 4et con “Un Baritono Jazz” che propone un bellissimo programma Jazz con musiche di George Gershwin, Duke Ellington, Gerry Mulligan e Miles Davis

Vi aspettiamo in Museo per gi amanti del genere e non solo !!! 🎷

💶 L’ingresso avrà un costo di € 10,00 (fino a esaurimento posti)

Pagamento il loco e esclusivamente in contanti