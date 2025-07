Omaggio a Ennio Morricone a Trevignano

30 luglio 2025, ore 21:30

Piazzale del Molo – Trevignano Romano



A cinque anni dalla sua scomparsa, siamo lieti di poter rinnovare l’appuntamento tanto atteso, ricordando il grande Maestro Ennio Morricone con la serata “Omaggio”, giunta alla quinta edizione.

Trevignano Romano celebra un vero gigante, ricordato per aver realizzato 600 colonne sonore e 150 brani classici, per aver ricevuto 2 Premi Oscar, 3 Grammy Awards, 4 Golden Globes, 6 BAFTA, 10 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 2 European Film Awards, 1 Leone d’Oro alla carriera e 1 Polar Music Prize, per i suoi oltre 70milioni di dischi venduti nel mondo che lo hanno visto premiato arrangiatore delle più famose canzoni degli anni 60 e 70, insomma un compositore che continua ad affascinare per il suo indiscusso genio musicale.

Grazie all’organizzazione e alla direzione artistica del Maestro Stefano Cucci, suo collaboratore e braccio destro in venti anni di collaborazione, alla presenza dell’Orchestra Roma Sinfonietta, con solisti Vincenzo Bolognese violino, Luigi Mattacchione armonica, Andrea Noferini violoncello e Bruno Paolo Lombardi flauto, la nostra Amministrazione si augura di potervi ospitare in un’atmosfera magica sulle sponde del nostro Lago, con un concerto ad ingresso gratuito e posti a sedere limitati. Le emozioni andranno a sottolineare il programma selezionato per questa edizione, ricco di elaborazioni di brani famosi ma anche di qualcosa di inatteso, come bene evidenziato dal programma: Ennio Morricone, Mosca addio

Suite cinema 1:

Nuovo Cinema Paradiso (pianoforte Antonello Maio)

Il prato (flauto Bruno Paolo Lombardi)

Tema di Deborah

Povertà

Da Mission: Gabriel’s oboe (oboe Antonio Verdone)

Da Quartiere: Romanza per violino e archi

Mosè (per violoncello e archi)

Suite:

L’ uomo dell’armonica, L’Isola, Gli Intoccabili, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Vittime di guerra (per armonica e orchestra, armonica Luigi Mattacchione)

Dedicato a Tornatore:

La leggenda del pianista sull’oceano

Malena

Una pura formalità (per violino e orchestra, violino Vincenzo Bolognese)